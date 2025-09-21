خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان یکشنبه ۳۰ شهریور؛

آرامش در معاملات پایانی ماه

آرامش در معاملات پایانی ماه
کد خبر : 1689012
لینک کوتاه کپی شد.

امروز یکشنبه 30 شهریور 1404، روزی آرام و با ثبات را پشت سر گذاشت. قیمت انواع سیمان فله و پاکتی در اکثر کارخانه‌ها و بازارهای عمده‌فروشی بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته باقی ماند و معاملات در فضایی با نوسان محدود دنبال شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، بازار سیمان در آخرین روزهای شهریور ماه، امروز یکشنبه 30 شهریور 1404، روزی آرام و با ثبات را پشت سر گذاشت. قیمت انواع سیمان فله و پاکتی در اکثر کارخانه‌ها و بازارهای عمده‌فروشی بدون تغییر  نسبت به روزهای گذشته باقی ماند و معاملات در فضایی با نوسان محدود دنبال شد.

این ثبات قیمت در بازار سیمان در حالی ادامه دارد که به گفته فعالان این حوزه، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار است. از یک سو، کارخانه‌ها با وجود چالش‌های مربوط به تامین انرژی، به تولید مستمر خود ادامه می‌دهند و از سوی دیگر، تقاضا از طرف پروژه‌های بزرگ عمرانی و ساخت‌وسازهای شخصی، جهش چشمگیری نداشته است. این امر موجب شده تا بازار سیمان، برخلاف بازارهای موازی مانند فولاد و میلگرد، از هیجانات و نوسانات شدید قیمتی به دور بماند.

پیش‌بینی بازار در آستانه پاییز

کارشناسان بازار مصالح ساختمانی پیش‌بینی می‌کنند که با ورود به فصل پاییز و احتمال افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز، ممکن است تقاضا برای سیمان تا حدی افزایش یابد. با این حال، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، ثبات فعلی بازار حفظ شود، مگر آنکه تغییرات ناگهانی در هزینه‌های تولید، به ویژه در بخش انرژی و حمل‌ونقل، تعادل کنونی را بر هم زند. فعالان بازار معتقدند که چشم‌انداز کلی برای هفته‌های آینده، بازاری آرام و به دور از تنش‌های قیمتی خواهد بود.

قیمت امروز سیمان در سیوان لند

سیوان لند، به عنوان مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان عمده کارخانجات را به ترتیب زیر اعلام کرده است.

آرامش در معاملات پایانی ماه

آرامش در معاملات پایانی ماه

آرامش در معاملات پایانی ماه

آرامش در معاملات پایانی ماه

آرامش در معاملات پایانی ماه

آرامش در معاملات پایانی ماه

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی