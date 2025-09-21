آرامش در معاملات پایانی ماه

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، بازار سیمان در آخرین روزهای شهریور ماه، امروز یکشنبه 30 شهریور 1404، روزی آرام و با ثبات را پشت سر گذاشت. قیمت انواع سیمان فله و پاکتی در اکثر کارخانه‌ها و بازارهای عمده‌فروشی بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته باقی ماند و معاملات در فضایی با نوسان محدود دنبال شد.

این ثبات قیمت در بازار سیمان در حالی ادامه دارد که به گفته فعالان این حوزه، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار است. از یک سو، کارخانه‌ها با وجود چالش‌های مربوط به تامین انرژی، به تولید مستمر خود ادامه می‌دهند و از سوی دیگر، تقاضا از طرف پروژه‌های بزرگ عمرانی و ساخت‌وسازهای شخصی، جهش چشمگیری نداشته است. این امر موجب شده تا بازار سیمان، برخلاف بازارهای موازی مانند فولاد و میلگرد، از هیجانات و نوسانات شدید قیمتی به دور بماند.

پیش‌بینی بازار در آستانه پاییز

کارشناسان بازار مصالح ساختمانی پیش‌بینی می‌کنند که با ورود به فصل پاییز و احتمال افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز، ممکن است تقاضا برای سیمان تا حدی افزایش یابد. با این حال، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، ثبات فعلی بازار حفظ شود، مگر آنکه تغییرات ناگهانی در هزینه‌های تولید، به ویژه در بخش انرژی و حمل‌ونقل، تعادل کنونی را بر هم زند. فعالان بازار معتقدند که چشم‌انداز کلی برای هفته‌های آینده، بازاری آرام و به دور از تنش‌های قیمتی خواهد بود.

قیمت امروز سیمان در سیوان لند

سیوان لند، به عنوان مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان عمده کارخانجات را به ترتیب زیر اعلام کرده است.

