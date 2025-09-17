لزوم اجرای زنجیره تأمین یکپارچه؛
ابزار تصمیمگیری دادهمحور برای ارتقای بهرهوری صنعت ساختمان
صنعت ساختمان ایران برای مقابله با چالشهای هماهنگی و شفافیت نیاز به سامانههای یکپارچه دارد. پیادهسازی زنجیره تأمین دادهمحور نهتنها بهرهوری را افزایش میدهد بلکه میتواند پروژهها را سریعتر و کمهزینهتر پیش ببرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: در دنیای پرتلاطم صنعت ساختمان ایران، جایی که پروژههای عمرانی با پیچیدگیهای متعدد دست و پنجه نرم میکنند، نیاز به یک رویکرد نوین بیش از پیش احساس میشود. عدم یکپارچگی میان ارگانها، مهندسان، پیمانکاران و ناظران اجرایی، مدیریت پروژهها را پیچیده کرده و فرآیندهای اجرایی را کند میسازد.
در این شرایط، اجرای زنجیره تأمین یکپارچه، به عنوان ابزاری قدرتمند برای مدیریت دادهمحور، میتواند تحولات اساسی ایجاد کند. این سامانهها میتوانند تمامی مراحل پروژههای ساختمانی را از تولید تا اجرا و نظارت، بهصورت شفاف رصد کنند و مدیریت پروژهها را بهبود بخشند.
چالشهای موجود در صنعت ساختمان
صنعت ساختمان در ایران، به عنوان یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد، با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه است که ریشه در عدم هماهنگی و شفافیت دارد. بررسی پروژههای عمرانی کشور نشان میدهد که نبود هماهنگی و شفافیت میان تولیدکنندگان، فروشندگان و خریداران مصالح و تجهیزات، تصمیمگیری کلان را دشوار کرده و بهرهوری را کاهش داده است. برای مثال، در بسیاری از پروژهها، تأخیر در تأمین مصالح مانند سیمان منجر به توقف کار میشود، که این مسئله نه تنها زمانبندی را مختل میکند، بلکه هزینههای اضافی را نیز به بار میآورد.
همچنین عدم یکپارچگی میان مهندسان، پیمانکاران، ناظران، استادکاران و کارگران و فقدان هماهنگی میان ارگانهای نظارتی و اجرایی مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره استاندارد، مدیریت پروژهها را پیچیده میکند. این چالشها اغلب به دلیل سیستمهای سنتی و غیرمتصل ایجاد میشوند که دادهها را به صورت پراکنده نگهداری میکنند. در نتیجه، مدیران پروژه نمیتوانند به طور واقعی بر روندها نظارت کنند و پیشبینیهای دقیق انجام دهند.
پیامدهای فقدان زنجیره تأمین یکپارچه و دادهمحور
عدم وجود یک سامانه یکپارچه زنجیره تأمین، پیامدهای منفی متعددی را به دنبال دارد که بر کل صنعت تأثیر میگذارد. کاهش کیفیت نهایی پروژهها یکی از بارزترین این پیامدهاست، زیرا بدون نظارت دقیق بر مصالح، احتمال استفاده از مواد نامرغوب افزایش مییابد. هدررفت منابع و افزایش هزینههای اجرایی نیز از دیگر عواقب است؛ برای نمونه، در پروژههای بزرگ، هزینههای ناشی از تأخیرها میتواند میلیونها تومان خسارت وارد کند.
دشواری در هماهنگی میان تمامی دستاندرکاران، از مهندسان تا کارگران، منجر به ناهماهنگیهای عملیاتی میشود که اغلب به اختلافات و بازنگریهای مکرر میانجامد. کاهش سرعت اجرا و برنامهریزی ناقص نیز از پیامدهای مستقیم است، جایی که پروژهها ماهها یا حتی سالها به تأخیر میافتند.
در نهایت، عدم امکان تصمیمگیری کلان و دادهمحور، مدیران را از تحلیل روندهای بازار و پیشبینی نیازها محروم میکند. این مشکلات نه تنها بهرهوری را کاهش میدهند، بلکه اعتماد سرمایهگذاران را نیز خدشهدار میکنند.
لزوم اجرا و مدیریت دادهمحور
در عصر دیجیتال، مدیریت دادهمحور به عنوان یک ضرورت برای صنایع مختلف ظاهر شده است و صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. سامانههای یکپارچه زنجیره تأمین، با جمعآوری و تحلیل دادههای دقیق، امکان تصمیمگیری سریع و هوشمند در سطح کلان صنعت ساختمان را فراهم میکنند. چنین سامانههایی باعث افزایش سرعت پروژهها، بهبود برنامهریزی، کاهش هزینهها و ارتقای شفافیت میشود و مدیریت کلان پروژهها را ممکن میسازد.همچنین، این سامانهها میتوانند شفافیت را در تمامی مراحل پروژههای ساختمانی ایجاد کرده و فرآیندها را کنترل کنند.
فواید اجرای سامانه یکپارچه
اجرای سامانههای یکپارچه زنجیره تأمین، فواید گستردهای را برای صنعت ساختمان به ارمغان میآورد که میتواند تحولآفرین باشد.
- ارتقای کیفیت مصالح و اجرا یکی از اصلیترین مزایاست، زیرا نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، اطمینان از استاندارد بودن مواد را تضمین میکند.
- شفافیت کامل در تمامی مراحل پروژه، از تولید تا اجرا، امکان ردیابی هر گام را فراهم میآورد و فساد یا اشتباهات را کاهش میدهد.
- هماهنگی میان مهندسان، پیمانکاران و ناظران نیز بهبود مییابد، که این امر به کاهش اختلافات و افزایش کارایی منجر میشود.
- کاهش هزینهها و بهینهسازی منابع، از طریق جلوگیری از هدررفت و برنامهریزی دقیق، صرفهجویی قابل توجهی ایجاد میکند.
- تصمیمسازی دقیق و هوشمند در سطح کلان کشور، با تحلیل دادههای بزرگ، سیاستگذاریهای بهتری را ممکن میسازد.
- شفافیت و مدیریت دقیق پروژهها میتواند اعتماد تمامی دستاندرکاران و سرمایهگذاران را جلب کند.
لزوم پیگیری متولیان صنعت ساختمان
برای تحقق این اهداف، نیاز است که وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و اداره استاندارد اجرای سامانههای یکپارچه زنجیره تأمین را در اولویت قرار دهند. این اقدامات میتواند منجر به مدیریت کلان پروژهها، برنامهریزی دقیقتر و نظارت مؤثرتر شود.
جمعبندی و چشمانداز
اجرای زنجیره تأمین یکپارچه، با استفاده از داده و تحلیلهای هوشمند، حلقه گمشده مدیریت کلان صنعت ساختمان ایران است. این سامانه میتواند پروژهها را سریعتر و کمهزینهتر پیش ببرد و اعتماد تمامی دستاندرکاران و سرمایهگذاران را افزایش دهد. با نگاهی به آینده، میتوان تصور کرد که صنعت ساختمان ایران با اتکا به چنین سامانههایی، به سطح استانداردهای جهانی برسد و نقش بیشتری در اقتصاد ملی ایفا کند.
پیشنهاد پایانی
بر اساس دیدگاه سید محمد فتاح جهرمی، سامانههایی همچون سیوانلند و مازیس نمونههایی از پیادهسازی موفق این مدل مدیریت یکپارچه و دادهمحور در صنعت ساختمان هستند. این سامانهها میتوانند الگویی برای توسعه ملی در صنعت ساختمان ایران فراهم کنند و از این طریق، گام بزرگی به سوی ارتقای بهرهوری و شفافیت در این صنعت برداشته شود.