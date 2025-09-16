بازار ساخت و ساز در حال بازتعریف:
تحلیل سید محمد فتاح جهرمی از فرصتهای پیش رو در صنعت مصالح ساختمانی
بازار ساختوساز خاموش نیست؛ در حال بازتعریف است. سید محمد فتاح جهرمی هشدار میدهد: این فرصت کوتاه است؛ برندهای چابکِ مصالح ساختمانی میمانند و دیگران از سبد خرید حذف میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: بازار ساختوساز ایران در مقطعی حساس قرار گرفته است؛ دورهای که بسیاری آن را با «رکود» میشناسند، اما نشانهها میگویند با پدیدهای پیچیدهتر مواجهایم: بازتعریف رفتار بازیگران بازار. در چنین شرایطی، بنگاهها و برندهایی که زودتر به زبان تازه مشتری سخن بگویند—زبان شفافیت، اطلاعات معتبر و پشتیبانی—فردا در سبد خرید او جا میگیرند. سید محمد فتاح جهرمی، بنیانگذار پلتفرم سیوانلند و سامانه هوشمند مازیس، در گفتاری تحلیلی، مسیر سازگارشدن با این تغییر را ترسیم میکند.
«بازتعریف» بهجای «خاموشی»
او در اینباره میگوید:
«ما امروز در یک وضعیت کاملاً خاص قرار داریم؛ بازاری که در ظاهر دچار افت تقاضا شده، اما در باطن در حال بازتعریف خودش است. بسیاری از سازندگان و خریداران پروژهای، فعلاً تصمیم به خرید یا شروع پروژه نمیگیرند. اما این به معنای نبود مشتری نیست. بلکه مشتری در حال رصد بازار، بررسی گزینهها، تحلیل قیمتها و بازتعریف مدل تصمیمگیری خود است.»
این روایت، تفاوت بنیادین میان «فاصلهگرفتن موقت از خرید» و «خروج دائمی از بازار» را برجسته میکند؛ بازار زنده است اما الگوی تصمیمگیریاش تغییر کرده است.
نشانههای حیات بازار— حتی در روزهای کمرمق
فتاح جهرمی تأکید میکند:
«در سیوانلند ما رفتار هزاران کاربر را بررسی میکنیم. حتی آنهایی که خرید نمیکنند، همچنان در حال جستجو، مقایسه تأمینکنندهها و دریافت مشاوره هستند. این یعنی بازار زنده است، ولی با الگوی جدید.»
بهعبارت روشنتر، «تقاضای معلق» جریان دارد؛ مشتریان فعلاً میسنجند، نه اینکه ناپدید شده باشند.
خطر واقعی: کوچکشدن بازار در کمین است
اما وی هشدار میدهد:
«اگر امروز برندها، کارخانهها و فروشندگان مصالح خودشان را با این شرایط جدید تطبیق ندهند، ممکن است در آیندهای نهچندان دور، با بازاری کوچکتر، رقابتیتر و محدودتر مواجه شویم. بازاری که همه در آن جا نمیگیرند.»
و ادامه میدهد:
«مشتری امروز در حال فکر کردن است، اما اگر پاسخ و همراهی نبیند، شاید از بازار خارج شود. شاید نه بهصورت موقت، بلکه برای همیشه. و این همان سناریوی نگرانکنندهای است که برخی آن را دستکم میگیرند.»
نسخه برندهای هوشمند برای روزهای بازتعریف
بهگفته محمد فتاح جهرمی، برندهای پیشرو منفعل نمیمانند:
«برندهای هوشمند، در این دوران، منتظر بازگشت شرایط به حالت قبل نمیمانند. آنها خودشان را بازآفرینی میکنند. با محتوا، شفافیت، پشتیبانی و ارتباط انسانی، با ذهن مشتری همراه میمانند.»
ترجمه عملی این رویکرد برای فعالان بازار مصالح عبارت است از:
- اطلاعرسانی شفاف: ارائه قیمتهای بهروز، ویژگیهای فنی و شرایط تحویل.
- حضور مشاورهای: تبدیل تیم فروش به همراه و راهنمای خرید.
- گواهاجتماعی و مقایسهپذیری: نمایش تجربه مشتریان، رتبهبندی تأمینکنندگان و مقایسه اقلام.
- پشتیبانی انتهابهانتها: از استعلام تا تسویه و لجستیک، یک مسیر بدون اصطکاک.
سیوانلند و مازیس؛ الگوی تطبیق با بازار تازه
فتاح جهرمی درباره راهبرد پلتفرم میگوید:
«ما در سیوانلند تلاش کردیم بهجای تکرار تبلیغات سنتی، به خریداران اطلاعات بدهیم؛ قیمت شفاف، مشخصات تأمینکننده، امکان مقایسه، خدمات حملونقل و پشتیبانی واقعی. چون معتقدیم در بازار امروز، فقط آنهایی باقی میمانند که اعتمادسازی کنند.»
او جمعبندی میکند:
«بازار هنوز زنده است. اما اگر امروز تطبیق پیدا نکنیم، ممکن است فردا بازاری باقی نماند که در آن رقابت کنیم.
مشتریان در حال بازتعریفاند؛ نه ناپدید شدن.
اما این بازتعریف، برای همیشه ادامه نخواهد داشت.
بازار در آینده جای همه را نخواهد داشت.
ما در سیوانلند و مازیس، از دل همین واقعیت، راهکارهایمان را طراحی کردهایم.»
چرا اکنون زمانِ اقدام است؟
- فرصت پنجرهای: فاصله کوتاه میان «ارزیابی مشتری» و «بازگشت به خرید» باید با اعتمادسازی و تجربه خرید ساده پر شود.
- مزیتهای پایدار: اصلاح فرایندها، دادهمحوری و پشتیبانی، حتی پس از رونق، مزیت رقابتی میسازد.
- ریسک تعلل: تأخیر، مشتری مردد امروز را به مشتری ازدسترفته فردا تبدیل میکند.