خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید
کد خبر : 1686728
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سیمان امروز 25 شهریور اعلام شد. براساس گزارش‌ها تغییری در روند بازار سیمان امروز دیده نمی‌شود و قیمت سیمان به همان ترتیب روز گذشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت سیمان امروز 25 شهریور اعلام شد. براساس گزارش‌ها تغییری در روند بازار سیمان امروز دیده نمی‌شود و قیمت سیمان به همان ترتیب روز گذشته است. قیمت برخی از سیمان‌های عمده به شرح زیر است:

  • قیمت سیمان پاکتی فارس: 133,۰۰۰ تومان
  • قیمت سیمان پاکتی آبیک: ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  • قیمت سیمان پاکتی مدلل: ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  • قیمت سیمان پاکتی مازندران: 13۶,۰۰۰ تومان

و قیمت سیمان سایر کارخانه‌ها و قیمت مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند را نیز می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید

ثبات قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی