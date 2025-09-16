ثبات قیمت سیمان امروز سهشنبه 25 شهریور/ فرصت عالی برای خرید
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت سیمان امروز 25 شهریور اعلام شد. براساس گزارشها تغییری در روند بازار سیمان امروز دیده نمیشود و قیمت سیمان به همان ترتیب روز گذشته است. قیمت برخی از سیمانهای عمده به شرح زیر است:
- قیمت سیمان پاکتی فارس: 133,۰۰۰ تومان
- قیمت سیمان پاکتی آبیک: ۱۴۰,۰۰۰ تومان
- قیمت سیمان پاکتی مدلل: ۱۳۵,۰۰۰ تومان
- قیمت سیمان پاکتی مازندران: 13۶,۰۰۰ تومان
