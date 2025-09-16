به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت سیمان امروز 25 شهریور اعلام شد. براساس گزارش‌ها تغییری در روند بازار سیمان امروز دیده نمی‌شود و قیمت سیمان به همان ترتیب روز گذشته است. قیمت برخی از سیمان‌های عمده به شرح زیر است:

قیمت سیمان پاکتی فارس: 133,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان پاکتی آبیک: ۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان پاکتی مدلل: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان پاکتی مازندران: 13۶,۰۰۰ تومان

و قیمت سیمان سایر کارخانه‌ها و قیمت مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند را نیز می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

