قیمتهای جدید سیمان اعلام شد / دوشنبه 24 شهریور
سیمان، بازار سیمان پس از یک هفته ثبات نسبی، از امروز شاهد تحولات جدیدی در قیمتها بوده است. این تغییرات به دنبال عرضه مجدد سیمان در بورس کالا در روز گذشته رخ داده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان پس از یک هفته ثبات نسبی، از امروز شاهد تحولات جدیدی در قیمتها بوده است. این تغییرات به دنبال عرضه مجدد سیمان در بورس کالا در روز گذشته رخ داده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، قیمت سیمان در اکثر کارخانههای تولیدکننده دچار نوسان شده است. برخی کارخانهها به دلیل افزایش تقاضا و محدودیتهای عرضه، قیمتهای خود را افزایش دادهاند، در حالی که برخی دیگر به خاطر کمبود تقاضا در برابر عرضه، دچار افت قیمت شدهاند.
قیمت سیمان امروز 24 شهریور در سیوان لند
این مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت عرضه سیمان عمده در پلتفرم خود را به شرح زیر اعلام کرده است:
سیمان پاکتی تهران تیپ 2: 142.000 تومان
سیمان پاکتی آبیک تیپ 2: 140.000 تومان
سیمان پاکتی فارس تیپ 2: 133.000 تومان
سیمان پاکتی فیروزآباد تیپ 2: 138.000 تومان
سیمان پاکتی مازندران تیپ 2: 36.000 تومان
قیمت سایر سیمانها و مصالح ساختمانی سیوان لند را نیز میتوانید در ادامه مشاهده کنید: