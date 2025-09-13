قیمت سیمان امروز شنبه 22 شهریور / رکود همچنان ادامه دارد؟

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، در روز شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، بازار سیمان در ایران همچنان در وضعیت رکود و ثبات قیمتی قرار دارد. این ثبات قیمتی در حالی است که تقاضای موثر در بازار به شدت کاهش یافته است. رکود در بخش ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید در بخش مسکن، و محدودیت منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی، از جمله عوامل اصلی این رکود هستند. در نتیجه، حجم معاملات در بازار سیمان همچنان در سطح پایینی قرار دارد و تولیدکنندگان تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه شرایط کنونی، قیمت‌ها در روزهای آینده نیز در همین محدوده باقی بماند، مگر اینکه تغییرات ناگهانی در بازار انرژی یا ساخت‌وساز رخ دهد.

قیمت سیمان 22 شهریور در سیوان لند

سیوان لند، به عنوان مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت عمده سیمان پاکتی 50 کیلویی امروز شنبه 22 شهریور ماه را به شرح زیر اعلام کرده است:

انتهای پیام/