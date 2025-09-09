به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، نرخ‌های جدید برای سیمان اعلام شد. طبق اطلاعات رسیده از این مرجع قیمت سیمان، روند بازار در این هفته کمی صعودی بوده و قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته افزایش یافته‌اند. به این ترتیب،

سیمان پاکتی داراب تیپ 2: 120.000 توملن

سیمان پاکتی سپهر تیپ 2: 106.000 تومان

سیمان پاکتی فارس تیپ 2: 135.000 تومان

سیمان پاکتی استهبان تیپ 2: 115.000 تومان

به فروش می‌رسند.

