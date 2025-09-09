به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار پلتفرم سیوان‌لند و از کارشناسان حوزه ساخت‌وساز، با اشاره به نقش رو‌به‌رشد فناوری در صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، در حال تجربه تحولی عظیم است.

این تحول به‌ویژه در عرصه‌های طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های عمرانی به‌دنبال پیشرفت‌های سریع در زمینه‌های فناوری و هوش مصنوعی می‌باشد. در این راستا، کارشناسان حوزه ساخت‌وساز معتقدند که مهندسان باید به‌روز باشند و توانایی استفاده از این فناوری‌ها را داشته باشند تا بتوانند پروژه‌های به‌روز، با کیفیت و مبتنی بر استانداردهای جهانی را مدیریت کنند.

«تحول در شیوه‌های طراحی، نظارت و اجرا، وابسته به توان مهندسان در به‌کارگیری ابزارهای نوین است. امروز فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، دیگر یک انتخاب نیستند، بلکه به یک الزام حرفه‌ای تبدیل شده‌اند.»

وی در ادامه افزود که این تحولات نه‌تنها بر کارایی و سرعت پروژه‌های ساختمانی تأثیرگذار است، بلکه موجب بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فرآیندها نیز می‌شود. فتاح جهرمی با اشاره به نیاز به تحول در آموزش مهندسان، اظهار داشت که آشنایی با این فناوری‌ها نه‌تنها باعث افزایش کیفیت پروژه‌ها، بلکه به‌عنوان یک ابزار مهم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در پروژه‌های ساختمانی می‌تواند عمل کند.

وی تأکید کرد:«آشنایی با این ابزارها نه‌تنها کیفیت پروژه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد خلاقیت، نوآوری و حل ساده‌تر چالش‌ها در پروژه‌های ساختمانی می‌شود.»

این کارشناس صنعت ساختمان در ادامه به اهمیت آموزش‌های ساختاریافته اشاره کرد و افزود:«پیشنهاد مشخص ما این است که سازمان نظام مهندسی، آموزش فناوری‌های نوین را به‌عنوان بخشی از دوره‌های اجباری ارتقاء پایه مهندسان در دستور کار قرار دهد. این تصمیم، گامی رو به جلو در مسیر هوشمندسازی صنعت ساخت‌وساز کشور خواهد بود.»

فتاح جهرمی در پایان گفت:«توانمندسازی مهندسان با ابزارهای روز، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه مسیر توسعه شهری و عمرانی کشور را با استانداردهای جهانی هم‌راستا خواهد کرد.»

در دنیای امروزی که فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها تأثیرگذار شده‌اند، آموزش این فناوری‌ها در صنعت ساختمان به‌عنوان یک ضرورت مطرح است. سازمان نظام مهندسی ساختمان باید اقدام به ارائه دوره‌های آموزشی الزامی در این زمینه کند تا مهندسان به‌روز باشند و بتوانند در مسیر پیشرفت‌های جهانی گام بردارند. این امر نه‌تنها به توسعه کیفیت پروژه‌های ساختمانی کمک می‌کند بلکه به ارتقاء بهره‌وری نیز کمک می کند.

