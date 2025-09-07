قیمت سیمان امروز یکشنبه 16 شهریور

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، امروز یکشنبه 16 شهریور قیمت سیمان در بازار همچنان ثابت باقی مانده است. طی یک هفته گذشته، تغییرات چشمگیری در قیمت سیمان مشاهده نشده و همچنان روند ثابت و بدون تغییر در بازار ادامه دارد. با این حال، باید توجه داشت که عصر امروز قرار است عرضه جدید سیمان در بورس کالا انجام شود که می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر قیمت‌ها داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که این عرضه موجب تغییرات قیمتی از فردا، دوشنبه 17 شهریور، در بازار سیمان شود.

بنابراین، فعالان بازار و مصرف‌کنندگان باید با توجه به این تحولات، منتظر تغییرات احتمالی قیمت سیمان در روزهای آتی باشند.

قیمت روز سیمان در سیوان لند

قیمت سیمان امروز و هم‌چنین قیمت سایر مصالح ساختمانی در سیوان لند به شرح زیر می‌باشد:

