قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور

قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور
با شروع هفته جدید تغییراتی در نرخ سیمان به چشم نمی‌خورد و قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور ماه به همان ترتیب هفته گذشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، با شروع هفته جدید تغییراتی در نرخ سیمان به چشم نمی‌خورد و قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور ماه به همان ترتیب هفته گذشته است. 

این ثبات قیمتی نشان‌دهنده ادامه رکود و کم‌تحرکی در بازار سیمان است. با کاهش حجم خریدها، مصرف‌کنندگان و پیمانکاران همچنان در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت پروژه‌ها و تقاضای واقعی هستند. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش انرژی و حمل‌ونقل، می‌تواند فشارهایی را به بازار وارد کند و احتمال افزایش قیمت را تقویت کند.

قیمت سیمان 15 شهریور در سیوان لند

قیمت سیمان پاکتی تیپ 2 عمده برای 15 شهریور در سیوان لند به شرح زیر است:

قیمت سیمان فارس: 133.000 تومان

قمت سیمان فیروزآباد: 136.000 تومان

قیمت سیمان تهران: 134.000 تومان

قیمت سیمان آبیک 139.000 تومان

قیمت سیمان نیزار قم: 128.000 تومان

قیمت سیمان خزر: 127.000 تومان

لیست کامل قیمت سیمان و قیمت سایر مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور

