قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور
با شروع هفته جدید تغییراتی در نرخ سیمان به چشم نمیخورد و قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور ماه به همان ترتیب هفته گذشته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، با شروع هفته جدید تغییراتی در نرخ سیمان به چشم نمیخورد و قیمت سیمان امروز شنبه 15 شهریور ماه به همان ترتیب هفته گذشته است.
این ثبات قیمتی نشاندهنده ادامه رکود و کمتحرکی در بازار سیمان است. با کاهش حجم خریدها، مصرفکنندگان و پیمانکاران همچنان در انتظار روشنتر شدن وضعیت پروژهها و تقاضای واقعی هستند. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش هزینههای تولید، بهویژه در بخش انرژی و حملونقل، میتواند فشارهایی را به بازار وارد کند و احتمال افزایش قیمت را تقویت کند.
قیمت سیمان 15 شهریور در سیوان لند
قیمت سیمان پاکتی تیپ 2 عمده برای 15 شهریور در سیوان لند به شرح زیر است:
قیمت سیمان فارس: 133.000 تومان
قمت سیمان فیروزآباد: 136.000 تومان
قیمت سیمان تهران: 134.000 تومان
قیمت سیمان آبیک 139.000 تومان
قیمت سیمان نیزار قم: 128.000 تومان
قیمت سیمان خزر: 127.000 تومان
لیست کامل قیمت سیمان و قیمت سایر مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.