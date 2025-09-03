قیمت سیمان چهارشنبه 12 شهریور اعلام شد

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان‌لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، نرخ‌های جدید سیمان برای روز جاری اعلام شدند. به گزارش این مرجع، قیمت سیمان در روز جاری بدون تغییری نسبت به روز گذشته اعلام شده که این امر متأثر از رکود موجود در بازار و تعادل شکننده عرضه و تقاضا است، جایی که انبارهای پر تولیدکنندگان و خریدهای محدود مصرف‌کنندگان، یکدیگر را خنثی کرده‌اند.

قیمت سیمان 12 شهریور در سیوان لند

قیمت فروش عمده سیمان پاکتی در سیوان لند به شرح زیر اعلام شده:

قیمت سیمان فارس تیپ 2: 133.000 تومان

قیمت سیمان فارس نو تیپ 2: 136.000 تومان

قیمت سیمان تهران تیپ 2: 134.000 تومان

قیمت سیمان آبیک تیپ 2: 139.000 تومان

قیمت سیمان خزر تیپ 2: 127.000 تومان

قیمت سیمان مدلل تیپ 2: 135.000 تومان

قیمت مابقی سیمان‌ها و سایر مصالح ساختمانی در سیوان لند نیز از قرار زیر می‌باشد:

