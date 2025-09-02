خانه نزدیک محل کار؛ راهکاری برای کاهش هزینه، ترافیک و ارتقای رفاه کارگران و خانوادهها
سید محمد فتاح جهرمی
سید محمد فتاح جهرمی، کارشناس برجسته در حوزه ساختوساز و بنیانگذار استارتاپ سیوان لند، در جدیدترین اظهار نظر خود بر اهمیت اصلاح سیاستهای مکانیابی پروژههای مسکن تأکید کرد و پیشنهاد ساخت مسکن در نزدیکی محل کار را مطرح کرد. وی معتقد است که این اقدام میتواند علاوه بر کاهش هزینهها و اتلاف وقت، به بهبود کیفیت زندگی و آرامش روانی خانوادهها کمک کند.
به گزارش ایلنا به نقل ازسید محمد فتاح جهرمی :در دنیای امروز، مشکلات ناشی از ترافیک و هزینههای بالای رفتوآمد، به یکی از چالشهای اصلی کارگران و کارمندان تبدیل شده است. مسکنهای دور از محل کار نه تنها باعث ایجاد فشار اقتصادی و روانی برای خانوادهها میشود، بلکه منجر به اتلاف وقت و کاهش بهرهوری در محیط کار میگردد.
در این راستا، سید محمد فتاح جهرمی، کارشناس برجسته در حوزه ساختوساز و بنیانگذار استارتاپ سیوان لند، راهحل مؤثری را ارائه کرده است که میتواند به بهبود شرایط زندگی کارگران و کارمندان کمک کند. وی اعتقاد دارد:
«خانه باید در نزدیکی محل کار ساخته شود تا علاوه بر کاهش هزینه و اتلاف وقت، آرامش روانی و رفاه اجتماعی خانوادهها تأمین شود. مسکن دور از محل اشتغال، فشار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به کارگران، کارمندان و شهر وارد میکند.»
آسیبهای اجتماعی و شهری مسکن دور از محل کار
فتاح جهرمی در مصاحبه اخیر خود به بررسی مشکلات و آسیبهای ناشی از ساخت مسکن دور از محلهای اشتغال پرداخت. او به تفصیل توضیح داد که این مشکلات فقط برای افراد و خانوادهها قابل لمس نیست، بلکه فشار زیادی بر سیستمهای شهری و زیرساختها نیز وارد میکند. او در این باره گفت:
«وقتی خانهها از شهرکهای صنعتی یا قطبهای اشتغال فاصله دارند، چند مشکل عمده ایجاد میشود:
افزایش هزینههای حملونقل خانوارها و فشار اقتصادی مستقیم بر نیروی کار.
اتلاف زمان روزانه در مسیر رفتوآمد که به خستگی جسمی و روانی میانجامد و کیفیت زندگی خانواده را کاهش میدهد.
تشدید ترافیک شهری و فشار بر ناوگان حملونقل عمومی، که نه تنها وقت افراد، بلکه منابع شهری را هدر میدهد.
افزایش آلودگی هوا و اثرات زیستمحیطی ناشی از استفاده بیشتر از خودرو شخصی و حملونقل طولانی.
کاهش بهرهوری نیروی کار و احتمال نارضایتی شغلی و تغییر شغل، که به ثبات بازار کار آسیب میزند.
محدود شدن حضور مؤثر پدر و مادر در خانه و کاهش تعامل خانوادگی، که پیامدهای فرهنگی و اجتماعی دارد.»
به گفته جهرمی، مشکلات ذکر شده نه تنها برای کارگران و کارمندان، بلکه برای شهر و زیرساختهای آن نیز اثرگذار است. وی افزود:
«وقتی بخش بزرگی از جمعیت در مسیرها و ترافیک گرفتار باشند، مدیریت شهری و خدمات عمومی نیز تحت فشار قرار میگیرد.»
راهکار پیشنهادی: مسکن کوچک، ارزان و نزدیک محل کار
یکی از مهمترین پیشنهادات جهرمی، ساخت مسکن در نزدیکی محل کار است که میتواند تأثیرات مثبت زیادی به دنبال داشته باشد. وی گفت:
«در اطراف بسیاری از شهرکهای صنعتی و قطبهای اشتغال، زمینهایی با زیرساختهای اولیه وجود دارد که قابلیت تبدیل به شهرکهای مسکونی کوچکمتراژ و ارزان برای کارگران و کارمندان را دارند. ساخت مسکن نزدیک محل کار نهتنها هزینه و زمان رفتوآمد را کاهش میدهد، بلکه بهرهوری، آرامش روانی و رفاه اجتماعی را افزایش میدهد.»
این راهکار از نظر جهرمی، نه تنها باعث کاهش هزینههای خانوارها و بهبود شرایط اقتصادی خواهد شد، بلکه میتواند به ارتقای کیفیت زندگی کارگران و کارمندان نیز کمک کند. وی تأکید کرد که برای تحقق این امر، نیاز به هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی، استانداریها، شرکتهای خدماتی و سرمایهگذاران صنعتی است.
هممکانی محل کار و زندگی؛ گامی به سوی توسعه انسانی
جهرمی در پایان صحبتهای خود، بر اهمیت نگاه متفاوت به طراحی پروژههای مسکن تأکید کرد و گفت:
«مسکن اگر در جای درست ساخته شود، نه تنها سقف بالای سر، بلکه بستری برای آرامش خانواده، رشد فرزندان، سلامت روانی و بهرهوری بیشتر در محل کار فراهم میکند. سیاستگذاران باید نگاه خود را از صرف ساختوساز، به طراحی هوشمند زندگی معطوف کنند؛ یعنی خانه در کنار کار، خدمات، آموزش و خانواده.»
این پیشنهاد جهرمی، راهحلی همهجانبه است که نه تنها به کارگران و کارمندان، بلکه به کل جامعه کمک خواهد کرد تا به کیفیت زندگی بهتر و کارآمدتری دست یابند. برای تحقق این هدف، نیاز است که مسئولان در کنار نظارت و هماهنگی، با برنامهریزیهای دقیق و هوشمندانه، توسعه انسانی و رفاه اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
با توجه به این توضیحات، سیاستهای جدید میتواند به شکلی مؤثر در کاهش مشکلات شهری و اقتصادی، به خصوص برای اقشار کمدرآمد، مؤثر واقع شود.