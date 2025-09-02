خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان سه‌شنبه 11 شهریور اعلام شد / سیمان در حال گران شدن؟

قیمت سیمان سه‌شنبه 11 شهریور اعلام شد / سیمان در حال گران شدن؟
قیمت‌های جدید فروش سیمان اعلام شد. پس از عرضه مجدد سیمان در بورس این هفته، به نظر می‌آید که بازار دچار تحرکات اندکی شده و قیمت برخی سیمان‌ها کمی دچار افزایش شده‌ است

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت‌های جدید فروش سیمان اعلام شد. پس از عرضه مجدد سیمان در بورس این هفته، به نظر می‌آید که بازار دچار تحرکات اندکی شده و قیمت برخی سیمان‌ها کمی دچار افزایش شده‌ است؛ این در حالی است که در تابستانی که گذشت، بازار عمدتا در رکود بوده و قیمت سیمان تغییرات محسوسی نداشته.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت سیمان پاکتی عمده  اعلام شده توسط سیوان لند به شرح زیر می‌باشد:

قیمت سیمان فارس تیپ 2: 133.000 تومان

قیمت سیمان فارس نو تیپ 2: 136.000 تومان

قیمت سیمان تهران تیپ 2: 134.000 تومان

قیمت سیمان آبیک تیپ 2: 139.000 تومان

قیمت سیمان خزر تیپ 2: 127.000 تومان

قیمت سیمان مدلل تیپ 2: 135.000 تومان

و قیمت مابقی سیمان‌ها و سایر مصالح ساختمانی نیز به شرح زیر می‌باشد:

قیمت سیمان سه‌شنبه 11 شهریور اعلام شد / سیمان در حال گران شدن؟

