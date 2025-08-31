به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: صنعت ساختمان ایران همواره به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور شناخته می‌شود. اما چالش‌هایی مانند نوسان شدید قیمت‌ها، واسطه‌گری و کمبود شفافیت در فرآیند تأمین، مشکلات بزرگی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، بازار آنلاین مصالح ساختمانی سیوان‌لند با پوشش سراسری و قابلیت خرید مصالح ساختمانی بدون واسطه، به یکی از راهکارهای نوین برای تحول دیجیتال این صنعت تبدیل شده است.

چالش‌های سنتی در بازار مصالح ساختمانی

بازار سنتی تأمین مصالح ساختمانی با مشکلاتی چون دشواری در دسترسی به تأمین‌کنندگان معتبر، نبود شفافیت قیمتی و هزینه‌های بالای ناشی از واسطه‌گری مواجه است. این شرایط موجب می‌شود پیمانکاران و سازندگان برای خرید مصالح ساختمانی با دغدغه‌های فراوانی روبه‌رو باشند.

سیوان‌لند؛ راهکاری برای یک بازار شفاف و هوشمند

پلتفرم سیوان‌لند توانسته است با ارائه خدماتی همچون استعلام آنلاین قیمت، خرید مستقیم از کارخانه‌ها، مقایسه کیفیت و قیمت بین تولیدکنندگان معتبر و ایجاد یک شبکه گسترده، به عنوان یک بازار آنلاین مصالح در سطح کشور شناخته شود.

این ویژگی‌ها نه تنها فرآیند خرید مصالح ساختمانی را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند بلکه به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت ساخت‌وساز نیز کمک می‌کند.

نگاه مدیرعامل به تحول دیجیتال

مدیرعامل سیوان‌لند، سید محمد فتاح جهرمی، در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرد:«سیوان‌لند فراتر از یک بازار آنلاین مصالح ساختمانی است. هدف ما ایجاد بستری است که فعالان این صنعت بتوانند با اتکا به داده‌های دقیق و شفاف، تصمیمات بهتری بگیرند و فرآیند خرید و فروش مصالح بهینه‌تر و مطمئن‌تر شود.»

او افزود: «از ویژگی‌های مهم سیوان‌لند، گستره فعالیت سراسری آن است که امکان دسترسی به تأمین‌کنندگان معتبر در تمامی نقاط کشور را فراهم می‌کند. این موضوع باعث شده تا مشتریان از هر نقطه کشور بتوانند با اطمینان کامل مصالح مورد نیاز خود را تأمین کنند.»

چشم‌انداز آینده؛ هوشمندسازی زنجیره تأمین

جهرمی همچنین درباره آینده این مجموعه اظهار داشت:«برنامه ما توسعه همکاری‌ها با سازمان‌های تخصصی و تولیدکنندگان معتبر است تا بتوانیم به تدریج زنجیره تأمین مصالح را به صورت کامل هوشمندسازی کنیم و با ارتقاء استانداردهای کیفی، نقشی کلیدی در پیشرفت صنعت ساختمان کشور ایفاء کنیم.»

این چشم‌انداز نشان می‌دهد که سیوان‌لند به دنبال تثبیت جایگاه خود به عنوان مرجع اصلی برای خرید مصالح ساختمانی در قالب یک بازار آنلاین مصالح مدرن و پیشرفته است.

نقش فناوری‌های نوین در توسعه پایدار

بر اساس گزارش‌ها، ورود فناوری‌های دیجیتال به بازار ساختمان می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت معاملات، جلوگیری از تخلفات و بهبود کیفیت پروژه‌های عمرانی داشته باشد. این روند در نهایت به توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد کرد.

مسئولیت اجتماعی و فرهنگ‌سازی در صنعت ساختمان

سیوان‌لند تنها به ایجاد یک بازار آنلاین مصالح اکتفا نکرده است، بلکه با اجرای برنامه‌های آموزشی و همکاری با نهادهای شهری و استانی، در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز نقش پررنگی ایفا می‌کند. هدف این برنامه‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقاء سطح دانش فعالان صنعت ساختمان در زمینه فناوری‌های نوین و شیوه‌های مدرن خرید مصالح ساختمانی است.

انتهای پیام/