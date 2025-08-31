قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح
بر اساس گزارشها، قیمت سیمان عمده بدون نوسان قابل توجهی نسبت به روز گذشته معامله شد.
به گزارش ایلنا و به نقیل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، بازار سیمان امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت ثبات نسبی به سر میبرد. بر اساس گزارشها، قیمت سیمان عمده بدون نوسانات قابل توجهی نسبت به روز گذشته معامله شد. این ثبات به دلیل تعادل شکننده بین عرضه و تقاضا و وابستگی کمتر بازار سیمان به نوسانات ارزی در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی مانند فولاد است. با این حال، افزایش هزینههای تولید، بهویژه در بخش انرژی و حملونقل، همچنان تهدیدی برای تغییر قیمتها در آینده نزدیک محسوب میشود.
قیمت سیمان 9 شهریور در سیوان لند
قیمت سیمان روز عمده با ارسال از درب کارخانه در پلتفرم سیوان لند به شرح زیر است:
قیمت سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) عمده: ۱۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) عمده: ۱۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت سیمان پاکتی شرق (تیپ ۲) عمده: 136,۰۰۰ تومان
قیمت سیمان پاکتی فارس عمده: 130,۰۰۰ تومان
لیست کامل قیمت سیمانها و قیمت مصالح ساختمانی را میتوانید در زیر مشاهده کنید: