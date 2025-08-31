خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح
کد خبر : 1680249
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت سیمان عمده بدون نوسان قابل توجهی نسبت به روز گذشته معامله شد.

به گزارش ایلنا و به نقیل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، بازار سیمان امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت ثبات نسبی به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌ها، قیمت سیمان عمده بدون نوسانات قابل توجهی نسبت به روز گذشته معامله شد. این ثبات به دلیل تعادل شکننده بین عرضه و تقاضا و وابستگی کمتر بازار سیمان به نوسانات ارزی در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی مانند فولاد است. با این حال، افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش انرژی و حمل‌ونقل، همچنان تهدیدی برای تغییر قیمت‌ها در آینده نزدیک محسوب می‌شود.

قیمت سیمان 9 شهریور در سیوان لند

قیمت سیمان روز عمده با ارسال از درب کارخانه در پلتفرم سیوان لند به شرح زیر است:

قیمت سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) عمده: ۱۳۳,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) عمده: ۱۳۲,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان پاکتی شرق (تیپ ۲) عمده: 136,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان پاکتی فارس عمده: 130,۰۰۰ تومان

لیست کامل قیمت سیمان‌ها و قیمت مصالح ساختمانی را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح

قیمت سیمان امروز یکشنبه 9 شهریور + لیست قیمت سیمان و سایر مصالح

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر