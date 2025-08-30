به گزارش ایلنا؛ در شرایطی که رکود بی‌سابقه و مشکلات زیرساختی، صنعت ساختمان ایران را به شدت تحت فشار قرار داده، بازگشت احتمالی تحریم‌های بین‌المللی تحت مکانیسم ماشه، به مثابه ماشه‌ای است که می‌تواند فروپاشی این صنعت کلیدی را تسریع کند.

بازار ساخت‌وساز کشور با چشم‌اندازی تیره روبه‌رو است

سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار سیوان‌لند و از کارشناسان حوزه صنعت ساختمان، معتقد است؛ آن‌چه در حال وقوع است، صرفاً یک تصمیم سیاسی یا حقوقی در سطح بین‌المللی نیست، بلکه آغاز یک بحران چندلایه و فرسایشی در قلب صنعت ساختمان ایران است:«ما سال‌هاست با فرسودگی سیستم‌ها، فقدان سرمایه‌گذاری زیرساختی، بحران انرژی و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار مواجه‌ایم. بازگشت تحریم‌ها مثل این است که روی زخمی باز، نمک بیشتری ریخته شود.»

ساخت‌وساز در محاصره بحران‌های چندگانه

صنعت ساختمان امروز با انبوهی از مشکلات همزمان دست‌وپنجه نرم می‌کند.

قطعی‌های مکرر برق و آب

کارگاه‌های ساختمانی در بسیاری از شهرها با تعطیلی‌های ناگهانی ناشی از قطعی برق یا افت فشار آب مواجه‌اند؛ اتفاقی که پروژه‌ها را مختل و هزینه‌ها را چند برابر کرده است.

تعطیلی‌های غیرقابل پیش‌بینی

از تعطیلات سیاسی و هواشناسی گرفته تا محدودیت‌های اداری، هیچ جدول زمانی مشخص و قابل اعتمادی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمانده است.

فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات

ده‌ها هزار دستگاه پمپ بتن، جرثقیل و ماشین‌آلات خاک‌برداری بدون قطعات یدکی و خدمات پس از فروش در حال کارند. تحریم‌ها این مشکل را دوچندان خواهد کرد.

زیرساخت‌های ناکافی و بی‌برنامه

فتاح جهرمی در این‌باره می‌گوید:«بی‌توجهی مزمن به هشدارها، بدون توسعه برق، گاز، حمل‌ونقل، و برنامه‌ریزی صنعتی هوشمند، ساخت‌وساز را به مسیر فروپاشی سوق داده است. تحریم‌ها فقط این فروپاشی را تسریع می‌کنند.»

تبعات اجتماعی و اقتصادی رکود تورمی

اجرای مکانیسم ماشه می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بازار مسکن و جامعه داشته باشد؛ از جمله:

افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح

محدودیت شدید واردات تجهیزات ساختمانی

اختلال در جذب سرمایه و تأمین مالی پروژه‌ها

رکود تورمی و جهش دوباره قیمت مسکن و اجاره

فشار روانی و ناامیدی اجتماعی گسترده

جهرمی در ادامه هشدار می‌دهد:«وقتی یک خانواده می‌بیند حتی رؤیای خانه‌دار شدن برای فرزندانش محال شده، این فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ این، شکافی عمیق در ذهن و روان جامعه است.»

بحران ساخت‌وساز فقط اقتصادی نیست

صنعت ساختمان ایران امروز در آستانه یک نقطه شکست تاریخی قرار دارد. ترکیب رکود اقتصادی، بحران انرژی، فرسودگی تجهیزات و بازگشت احتمالی تحریم‌ها، شرایطی را رقم زده که می‌تواند به یک انجماد اجتماعی منجر شود.

فتاح جهرمی در پایان تأکید می‌کند:«ما با یک رکود ساده طرف نیستیم؛ بلکه با نوعی انجماد اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستیم که اگر به آن توجه نشود، پیامدهایش از بازار مسکن فراتر رفته و به عمق زندگی، اشتغال و امید مردم نفوذ خواهد کرد.»

