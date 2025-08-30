قیمت سیمان امروز شنبه 8 شهریورماه
قیمت سیمان امروز 8 شهریورماه اعلام شد. علیرغم جهشی که در هفته گذشته درقیمت ارز اتفاق افتاد و زمزمههایی که از بازگشت مجدد محدودیتها و تحریمها علیه کشور شنیده میشود، با شروع هفته جدید قیمت سیمان تغییری نکرده است.
البته نمیتوان انتظار داشت که این ثبات قیمت در روز آتی که سیمان مجددا در بورس عرضه خواهد شد برقرار بماند و نمیتوان پیشبینی کرد که نوسان قیمت سیمان به کدام سو خواهد بود.
