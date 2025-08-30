خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز شنبه 8 شهریورماه

قیمت سیمان امروز شنبه 8 شهریورماه
کد خبر : 1679809
قیمت سیمان امروز 8 شهریورماه اعلام شد. علیرغم جهشی که در هفته گذشته درقیمت ارز اتفاق افتاد و زمزمه‌هایی که از بازگشت مجدد محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه کشور شنیده می‌شود، با شروع هفته جدید قیمت سیمان تغییری نکرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز 8 شهریورماه اعلام شد. علیرغم جهشی که در هفته گذشته درقیمت ارز اتفاق افتاد و زمزمه‌هایی که از بازگشت مجدد محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه کشور شنیده می‌شود، با شروع هفته جدید قیمت سیمان تغییری نکرده است. 

البته نمی‌توان انتظار داشت که این ثبات قیمت در روز آتی که سیمان مجددا در بورس عرضه خواهد شد برقرار بماند و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که نوسان قیمت سیمان به کدام سو خواهد بود.

قیمت سیمان 8 شهریور در سیوان لند

قیمت سیمان امروز در سیوان لند به شرح زیر می‌باشد و شما می‌توانید برای خرید سیمان به وبسایت سیوان لند مراجعه یا با کارشناسان فروش آن تماس بگیرید.

