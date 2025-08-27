قیمت سیمان چهارشنبه 5 شهریور ماه

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت‌های جدید سیمان برای چهارشنبه 5 شهریور ماه اعلام شد. این بازار آنلاین مصالح ساختمانی و مرجع قیمت سیمان، نرخ‌های جدید معاملات سیمان پاکتی عمده را به شرح زیر اعلام کرد:

نوع سیمان قیمت سیمان

سیمان فارس تیپ 2 130.000 تومان

سیمان فیروزآباد تیپ 2 129.000 تومان

سیمان تهران تیپ 2 135.000 تومان

سیمان آبیک تیپ 2 134.000 تومان

سیمان مازندران تیپ 2 134.000 تومان

سیمان داراب تیپ 2 117.000 تومان

سیمان خزر تیپ 2 126.000 تومان

قیمت مابقی سیمان‌ها و سایر مصالح ساختمانی نیز از قرار زیر می‌باشد:

​

