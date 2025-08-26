سیوان لند؛
راهحل نوین برای حل مشکلات مالیاتی صنعت ساختمان با ارائه فاکتور رسمی و شفافیت مالی
در پی تغییرات تازه در قوانین مالیاتی و جدیت دولت در مبارزه با پولشویی، بسیاری از فعالان صنعت ساختمان با چالشهای جدی روبهرو شدهاند. در این میان، سیوان لند با ارائه فاکتور رسمی همراه با ارزش افزوده و ایجاد شفافیت مالی، توانسته است راهحلی نوین و موثر برای این معضل ارائه دهد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، صنعت ساختمان بهعنوان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد ایران، سالهاست که با چالشهای مالیاتی دست و پنجه نرم میکند. عدم شفافیت در معاملات، نبود فاکتور رسمی و قوانین سختگیرانه مالیاتی باعث شده بسیاری از پیمانکاران و سازندگان با جریمههای سنگین مواجه شوند. اما اکنون شرکت سیوان لند با ورود حرفهای به این حوزه، راهکاری قانونی و شفاف ارائه کرده است که نهتنها از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری میکند، بلکه اعتماد و امنیت را به فضای کسبوکار بازمیگرداند.
بحران مالیاتی در صنعت ساختمان
در سالهای اخیر، با سختگیریهای دولت در حوزه مبارزه با پولشویی، بسیاری از پیمانکاران با مشکلاتی همچون:
جرایم مالیاتی به دلیل عدم صدور فاکتور رسمی
ابهام در هزینهها و سودآوری پروژهها
عدم امکان کسر هزینهها از درآمد مالیاتی
مواجه شدهاند. همین امر باعث شده نیاز به شفافیت مالی و فاکتور رسمی بیش از هر زمان دیگری احساس شود.
راهحل سیوان لند؛ فاکتور رسمی همراه با ارزش افزوده
شرکت سیوان لند با تمرکز بر رفع مشکلات مالیاتی، اقدام به ارائه فاکتور رسمی با ارزش افزوده کرده است. این اقدام چند مزیت کلیدی دارد:
امکان کسر قانونی هزینهها از درآمد شرکتها
جلوگیری از جرایم مالیاتی سنگین
ایجاد شفافیت در معاملات و حسابرسیها
فراهم کردن مستندات قانونی برای اثبات معاملات
به گفته مدیران این شرکت:
«هدف ما ایجاد بستری قانونی و مطمئن برای تمامی فعالان صنعت ساختمان است تا بدون نگرانی از مشکلات مالیاتی، به فعالیتهای خود ادامه دهند.»
پوشش سراسری خدمات سیوان لند
یکی از ویژگیهای مهم سیوان لند، گستردگی خدمات آن در سراسر کشور است. این شرکت بدون محدودیت جغرافیایی، به پیمانکاران و سازندگان در شهرهای بزرگ و حتی مناطق دورافتاده خدمات ارائه میدهد.
این موضوع باعث شده که حتی شرکتهای کوچک نیز بتوانند از مزایای فاکتور رسمی و شفافیت مالی برخوردار شوند.
شفافیت مالی و مقابله با فساد
صدور فاکتور رسمی نهتنها به حل مشکلات مالیاتی کمک میکند، بلکه نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و تخلفات اقتصادی دارد.
با استفاده از خدمات سیوان لند:
تمامی خرید و فروشها ثبت و مستندسازی میشوند.
اختلافات مالی میان پیمانکاران و فروشندگان مصالح کاهش مییابد.
صنعت ساختمان به سمت یک فضای شفاف، قانونی و مطمئن حرکت میکند.
مشاوره مالیاتی و پشتیبانی قانونی
یکی دیگر از خدمات مهم سیوان لند، ارائه مشاوره مالیاتی و پشتیبانی حقوقی است. فعالان صنعت ساختمان به کمک این خدمات میتوانند:
مالیات خود را بهدرستی محاسبه و پرداخت کنند.
هزینههای اضافی را کاهش دهند.
در برابر قوانین جدید مالیاتی، آماده و ایمن باشند.
نتیجهگیری؛ الگویی برای سایر صنایع
موفقیت سیوان لند در صنعت ساختمان نشان میدهد که شفافیت مالی و صدور فاکتور رسمی میتواند الگویی برای سایر صنایع کشور نیز باشد. این شرکت توانسته است با خدمات نوین خود، نهتنها از بحران مالیاتی فعالان ساختمان جلوگیری کند، بلکه قدمی موثر در جهت سلامت اقتصادی کشور بردارد.