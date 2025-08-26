قیمت سیمان امروز سهشنبه 4 شهریورماه
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمتهای امروز برای سیمان اعلام شد. این پلتفرم آنلاین مصالح ساختمانی، سیمان 4 شهریور را بدون تغییری نسبت به ابتدای هفته که روز عرضه سیمان در بورس بوده، اعلام کرد. تابستان امسال، بر خلاف سالهای گذشته، شاهد ثبات و بعضا روند نزولی در قیمتهای سیمانهای کارخاجات مختلف بودهایم که حاکی از رکود بازار ساختوساز در کشور میباشد.
قیمت سیمان امروز در سیوان لند
سیمان فارس تیپ 2 پاکتی 130.000 تومان،
سیمان آبیک تیپ 2 پاکتی 132.000 تومان،
سیمان تهران تیپ 2 پاکتی 133.000 تومان،
سیمان صوفیان تیپ 1 پاکتی 172.000 تومان،
سیمان خمسه تیپ 2 پاکتی 142.000 تومان،
و مابقی سیمانها به شرح زیر از سیوان لند قابل خریداری میباشند: