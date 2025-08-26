خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه
کد خبر : 1678257
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت‌های امروز برای سیمان اعلام شد. این پلتفرم آنلاین مصالح ساختمانی، سیمان 4 شهریور را بدون تغییری نسبت به ابتدای هفته که روز عرضه سیمان در بورس بوده، اعلام کرد. تابستان امسال، بر خلاف سال‌های گذشته، شاهد ثبات و بعضا روند نزولی در قیمت‌های سیمان‌های کارخاجات مختلف بوده‌ایم که حاکی از رکود بازار ساخت‌وساز در کشور می‌باشد.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

سیمان فارس تیپ 2 پاکتی 130.000 تومان،

سیمان آبیک تیپ 2 پاکتی 132.000 تومان،

سیمان تهران تیپ 2 پاکتی 133.000 تومان،

سیمان صوفیان تیپ 1 پاکتی 172.000 تومان،

سیمان خمسه تیپ 2 پاکتی 142.000 تومان،

و مابقی سیمان‌ها به شرح زیر از سیوان لند قابل خریداری می‌باشند:

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه

قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 4 شهریورماه

 

 

پایان رپرتاژ آگهی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور