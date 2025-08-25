به گزارش ایلنا و به نقل از مازیس، هوشمندسازی شهری دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه ضرورتی برای مدیریت پایدار و کارآمد شهرها محسوب می‌شود. شهر شیراز و استان فارس با تکیه بر فناوری‌های نوین، مسیر تازه‌ای را در مدیریت شهری آغاز کرده‌اند. یکی از برجسته‌ترین این اقدامات، پیاده‌سازی مدیریت الکترونیک زنجیره تأمین ساخت‌وساز است؛ سامانه‌ای که با شفاف‌سازی فرآیندها، افزایش بهره‌وری و ارائه اطلاعات دقیق، تحولی بزرگ در صنعت ساختمان ایجاد کرده است. این حرکت نه‌تنها باعث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز شده، بلکه به الگویی برای سایر شهرهای کشور تبدیل شده است.

مدیریت الکترونیک زنجیره تأمین؛ گامی به سوی شهر هوشمند

از جمله مزایایی که استفاده از سامانه‌های مدیریت الکترونیک زنجیره تأمین ساخت‌وساز می‌تواند با خود به همراه داشته باشد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. کاهش هزینه‌های مدیریت کلان شهری

اجرای سامانه مدیریت الکترونیک زنجیره تأمین در شیراز، فرآیندهای دستی و کاغذی را به حداقل رسانده است. این اقدام موجب کاهش هدررفت منابع، افزایش بهره‌وری در ساخت‌وساز و صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه‌های مدیریت شهری شده است.

۲. شناسایی تولیدکنندگان باکیفیت و متعهد

این سامانه بستری شفاف برای معرفی تولیدکنندگان معتبر و متعهد ایجاد کرده است. با ثبت اطلاعات کامل تولیدکنندگان و امکان درج نظرات کاربران، شهروندان می‌توانند با اطمینان بیشتری مصالح ساختمانی را انتخاب کنند و از کیفیت آنها مطمئن شوند.

۳. ارتقای کیفیت خدمات به مصرف‌کنندگان نهایی

دسترسی آزاد به سوابق کالاها و بازخورد خریداران قبلی، به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا بهترین انتخاب را داشته باشند. این شفافیت اطلاعاتی، رضایت شهروندان را افزایش داده و به ارتقای استانداردهای صنعت ساختمان کمک کرده است.

۴. ایجاد شناسنامه دیجیتال برای ساختمان‌ها

خریداران ملک در شیراز اکنون می‌توانند پیش از معامله، شناسنامه دیجیتال ساختمان را بررسی کنند؛ سندی که تمام جزئیات ساخت، مصالح به‌کاررفته و فرآیندهای نظارت را به‌طور دقیق نمایش می‌دهد. این نوآوری، ریسک معاملات ملکی را کاهش داده و اطمینان خریداران را افزایش داده است.

چشم‌انداز ملی؛ از شیراز تا سراسر ایران

با گسترش این سامانه در سطح کشور، امکان جمع‌آوری داده‌های جامع و تصمیم‌گیری‌های کلان برای ارتقای صنعت ساختمان فراهم می‌شود. تجربه موفق شیراز می‌تواند به عنوان یک مدل عملیاتی، راهنمای سایر کلان‌شهرهای ایران باشد.

شیراز؛ پیشگام در تحول دیجیتال مدیریت شهری

شیراز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت هوشمند، نشان داده که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، کیفیت زندگی شهری را ارتقا داد و هزینه‌ها را کاهش داد. استان فارس، با این دستاوردها، آماده است تا الگویی موفق برای سایر استان‌ها در زمینه مدیریت هوشمند شهری ارائه دهد و مسیر تحول دیجیتال ایران را هموارتر سازد.

