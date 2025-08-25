قیمت سیمان دوشنبه سوم شهریور ماه / قیمتهای جدید اعلام شد
قیمتهای جدید سیمان از سوی "سیوانلند" اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از "سیوانلند"، قیمتهای جدید سیمان برای این هفته اعلام شده است. "سیوان لند"، مرجع قیمت سیمان، پس از عرضه سیمان در روز شنبه در بورس کالا، نرخهای جدید برای این هفته را بر همین اساس اعلام کرد. مطابق با مشاهدات، قیمت سیمان پاکتی اکثر کارخانجات مقدار اندکی دچار کاهش شده و با نرخهای پایینتری نسبت به هفته گذشته به فروش میرسند.
قیمت سیمان 3 شهریور در سیوان لند
قیمت سیمانهای مورد معامله در سیوان لند، به شرح زیر اعلام شده است؛ که شما میتوانید برای خرید سیمان و همچنین سایر مصالح ساختمانی، به این وبسایت مراجعه و یا با کارشناسان فروش آن تماس حاصل بفرمایید.