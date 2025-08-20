به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، تحولات نسلی در جامعه ایران تنها محدود به سبک زندگی و فرهنگ عمومی نیست، بلکه اکنون به شکل ملموسی در حوزه‌های تخصصی و اقتصادی نیز قابل مشاهده است. ورود نسل Z به بازار ساخت‌وساز و صنعت ساختمان، یک نقطه عطف مهم محسوب می‌شود که می‌تواند مسیر فعالیت تولیدکنندگان، سازندگان و مهندسان را دگرگون کند. این نسل با ویژگی‌هایی همچون تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، استفاده از فناوری‌های دیجیتال، و نیاز به شفافیت و سرعت در تعاملات، قواعد بازی را در این صنعت تغییر می‌دهد.

نسل Z؛ از مصرف‌کننده تا مدیر پروژه

دکتر فتاح، بنیان‌گذار سیوان‌لند، با اشاره به این تغییرات نسلی می‌گوید:

«امروز نسل Z فقط مصرف‌کننده نهایی نیست؛ این نسل وارد پروژه‌ها شده، مهندسی می‌کند، مدیریت پروژه بر عهده دارد، تصمیم سرمایه‌گذاری می‌گیرد و حتی نقش محوری در فرآیند انتخاب مصالح ایفا می‌کند. اگر نتوانیم با زبان این نسل صحبت کنیم، به‌زودی از دایره رقابت خارج خواهیم شد.»

لزوم به‌روزرسانی نگاه مدیران و تولیدکنندگان

این کارآفرین حوزه فناوری ساختمان ادامه می‌دهد:

«تولیدکنندگان، مهندسان، سازندگان پیش‌کسوت و تمام کسانی که سال‌ها در این صنعت نقش‌آفرین بوده‌اند، امروز باید نگاه خود را به‌روزرسانی کنند. نوع تصمیم‌گیری، تعامل، خرید و مدیریت نسل Z بر پایه داده، سرعت، شفافیت و تجربه دیجیتال است. مقاومت در برابر این تحول، نه تنها فرصت‌ها را می‌سوزاند، بلکه اعتبار برندها و مجموعه‌ها را نیز تهدید می‌کند.»

ضرورت تحول در سیاست‌گذاری و مدیریت پروژه‌ها

دکتر فتاح با نگاهی فراتر از بخش خصوصی، خطاب به مسئولان حوزه صنعت و ساختمان، هشدار می‌دهد:

«حتی سبک سیاست‌گذاری و مدیریت پروژه‌ها باید دچار تحول شود. نسل جدید تحمل بروکراسی و مسیرهای پیچیده را ندارد. باید با ابزارهای دیجیتال، با نگاه چابک، و با شفافیت واقعی در فرایندها، مدیریت را بازتعریف کرد.»

سیوان‌لند؛ پاسخ دیجیتال به نیازهای نسل Z

پلتفرم سیوان‌لند به‌عنوان بستری هوشمند و دیجیتال، با شناخت دقیق رفتار نسل Z طراحی شده است. این پلتفرم امکاناتی چون:

استعلام قیمت لحظه‌ای مصالح ساختمانی

مقایسه برندها و کیفیت‌ها

خرید مستقیم از کارخانه

پشتیبانی هوشمند و سریع

را فراهم کرده و نشان داده که آینده صنعت ساختمان، بی‌تردید از مسیر تحول فناورانه و شفافیت اطلاعات عبور خواهد کرد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

دکتر فتاح در پایان گفت:

«پذیرش این تغییر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی برای صنعت ساختمان ایران است. آنان که امروز خود و مجموعه‌شان را با تفکر نسل Z منطبق می‌کنند، فردا رهبران این صنعت خواهند بود.»

با این روند، نسل Z نه تنها آینده مصرف‌کنندگان، بلکه آینده تصمیم‌گیرندگان صنعت ساختمان را شکل می‌دهد. برندهایی که امروز با این نسل همراه شوند، فردا جایگاه خود را در صدر بازار تثبیت خواهند کرد.

انتهای پیام/