نسل Z وارد بازار ساختوساز شده است؛ زمان بازنگری در سبک مدیریت فرا رسیده
دکتر فتاح، بنیانگذار سیوانلند، با اشاره به تغییرات عمیق نسلی در جامعه و ورود نسل Z به صنعت ساختمان، خواستار بازنگری جدی در سبک مدیریت، روشهای فروش و ارائه خدمات در این حوزه شد..
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، تحولات نسلی در جامعه ایران تنها محدود به سبک زندگی و فرهنگ عمومی نیست، بلکه اکنون به شکل ملموسی در حوزههای تخصصی و اقتصادی نیز قابل مشاهده است. ورود نسل Z به بازار ساختوساز و صنعت ساختمان، یک نقطه عطف مهم محسوب میشود که میتواند مسیر فعالیت تولیدکنندگان، سازندگان و مهندسان را دگرگون کند. این نسل با ویژگیهایی همچون تصمیمگیری مبتنی بر داده، استفاده از فناوریهای دیجیتال، و نیاز به شفافیت و سرعت در تعاملات، قواعد بازی را در این صنعت تغییر میدهد.
نسل Z؛ از مصرفکننده تا مدیر پروژه
دکتر فتاح، بنیانگذار سیوانلند، با اشاره به این تغییرات نسلی میگوید:
«امروز نسل Z فقط مصرفکننده نهایی نیست؛ این نسل وارد پروژهها شده، مهندسی میکند، مدیریت پروژه بر عهده دارد، تصمیم سرمایهگذاری میگیرد و حتی نقش محوری در فرآیند انتخاب مصالح ایفا میکند. اگر نتوانیم با زبان این نسل صحبت کنیم، بهزودی از دایره رقابت خارج خواهیم شد.»
لزوم بهروزرسانی نگاه مدیران و تولیدکنندگان
این کارآفرین حوزه فناوری ساختمان ادامه میدهد:
«تولیدکنندگان، مهندسان، سازندگان پیشکسوت و تمام کسانی که سالها در این صنعت نقشآفرین بودهاند، امروز باید نگاه خود را بهروزرسانی کنند. نوع تصمیمگیری، تعامل، خرید و مدیریت نسل Z بر پایه داده، سرعت، شفافیت و تجربه دیجیتال است. مقاومت در برابر این تحول، نه تنها فرصتها را میسوزاند، بلکه اعتبار برندها و مجموعهها را نیز تهدید میکند.»
ضرورت تحول در سیاستگذاری و مدیریت پروژهها
دکتر فتاح با نگاهی فراتر از بخش خصوصی، خطاب به مسئولان حوزه صنعت و ساختمان، هشدار میدهد:
«حتی سبک سیاستگذاری و مدیریت پروژهها باید دچار تحول شود. نسل جدید تحمل بروکراسی و مسیرهای پیچیده را ندارد. باید با ابزارهای دیجیتال، با نگاه چابک، و با شفافیت واقعی در فرایندها، مدیریت را بازتعریف کرد.»
سیوانلند؛ پاسخ دیجیتال به نیازهای نسل Z
پلتفرم سیوانلند بهعنوان بستری هوشمند و دیجیتال، با شناخت دقیق رفتار نسل Z طراحی شده است. این پلتفرم امکاناتی چون:
استعلام قیمت لحظهای مصالح ساختمانی
مقایسه برندها و کیفیتها
خرید مستقیم از کارخانه
پشتیبانی هوشمند و سریع
را فراهم کرده و نشان داده که آینده صنعت ساختمان، بیتردید از مسیر تحول فناورانه و شفافیت اطلاعات عبور خواهد کرد.
جمعبندی و چشمانداز آینده
دکتر فتاح در پایان گفت:
«پذیرش این تغییر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی برای صنعت ساختمان ایران است. آنان که امروز خود و مجموعهشان را با تفکر نسل Z منطبق میکنند، فردا رهبران این صنعت خواهند بود.»
با این روند، نسل Z نه تنها آینده مصرفکنندگان، بلکه آینده تصمیمگیرندگان صنعت ساختمان را شکل میدهد. برندهایی که امروز با این نسل همراه شوند، فردا جایگاه خود را در صدر بازار تثبیت خواهند کرد.