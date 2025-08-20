خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد
کد خبر : 1676133
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به روزهای گذشته اعلام شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بازار در هفته جاری دارای ثبات بوده و قیمت سیمان و بقیه مصالح ساختمانی بدون هیچگونه تغییری و با همان مبلغ روز گذشته عرضه می‌شود.

به این ترتیب سیمان فارس تیپ 2 پاکتی 131.000 تومان؛

سیمان تهران تیپ 2 پاکتی 137.000 تومان؛

سیمان فیروزآباد تیپ 2 پاکتی 130.000 تومان؛

سیمان داراب تیپ 2 پاکتی 118.000 تومان

و مابقی سیمان‌ها و مصالح ساختمانی به شرح زیر عرضه می‌شوند:

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد

قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور