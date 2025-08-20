قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد
قیمت سیمان امروز چهارشنبه 29 مرداد بدون هیچگونه تغییری نسبت به روزهای گذشته اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بازار در هفته جاری دارای ثبات بوده و قیمت سیمان و بقیه مصالح ساختمانی بدون هیچگونه تغییری و با همان مبلغ روز گذشته عرضه میشود.
به این ترتیب سیمان فارس تیپ 2 پاکتی 131.000 تومان؛
سیمان تهران تیپ 2 پاکتی 137.000 تومان؛
سیمان فیروزآباد تیپ 2 پاکتی 130.000 تومان؛
سیمان داراب تیپ 2 پاکتی 118.000 تومان
و مابقی سیمانها و مصالح ساختمانی به شرح زیر عرضه میشوند: