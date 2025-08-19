خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 28 مرداد
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند،  مرجع قیمت سیمان، نرخ‌های جدید سیمان اعلام شد. بر این اساس قیمت سیمان امروز سه‌شنبه 28 مرداد همان قیمت‌های روز گذشته خود را حفظ کرده‌اند و بدون تغییر عرضه می‌شوند.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت روز سیمان و بقیه مصاح ، در سیوان لند به شرح زیر اعلام شده است، که تمامی این سیمان‌ها از این وبسایت قابل خریداری هستند و از درب کارخانه مستقیما به محل پروژه ارسال می‌شوند:

سیمان پاکتی فارس نو تیپ 2 – عمده: 130.000 تومان

سیمان پاکتی فارس تیپ 2 _ عمده: 131.000 تومان

سیمان پاکتی آبیک تیپ 2 _ عمده: 138.000 تومان

سیمان پاکتی تهران تیپ 2 -عمده: 137.000 تومان

سیمان پاکتی خزر تیپ 2 – عمده: 126.000 تومان

سیمان پاکتی داراب تیپ 2 – عمده: 118.000 تومان

