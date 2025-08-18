به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، بازار سیمان ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های زنجیره تأمین صنعت ساختمان، سال‌ها با چالش‌هایی همچون نبود اطلاعات لحظه‌ای، وابستگی به روش‌های سنتی، و فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، سیوان‌لند با استفاده از فناوری‌های نوین، بستری دیجیتال و تخصصی ایجاد کرده که هدف آن نه‌تنها بهبود فرآیندها، بلکه نهادینه‌سازی فرهنگ جدیدی از شفافیت و تعامل در بازار مصالح ساختمانی است.

امکانات سیوان‌لند برای تحول در بازار سیمان

این پلتفرم دیجیتال، مجموعه‌ای از خدمات کلیدی را در اختیار تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و خریداران قرار می‌دهد که شامل موارد زیر است:

ثبت سفارش آنلاین و سریع برای خرید سیمان از برندهای معتبر

مشاهده قیمت‌های به‌روز و واقعی بدون واسطه‌گری

مقایسه برندها و کیفیت محصولات پیش از خرید

رهگیری لحظه‌ای سفارشات از کارخانه تا محل پروژه

پشتیبانی تخصصی در فرآیند انتخاب و خرید

تأکید مدیرعامل سیوان‌لند بر تحول فناورانه

دکتر فتاح، مدیرعامل سیوان‌لند، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد بازار سیمان می‌گوید:

«ما به‌دنبال بهبود فرآیندها و ارتقای تجربه همه فعالان بازار هستیم. از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده نهایی، همه باید به اطلاعات دقیق، قیمت شفاف و خدمات منظم دسترسی داشته باشند. سیوان‌لند آمده تا این امکان را با رویکردی عادلانه و فناورانه فراهم کند.»

حرکت به سمت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

وی در ادامه می‌افزاید:

«به‌جای اتکا به روش‌های پراکنده، ارتباطات شخصی یا تصمیم‌گیری‌های بدون داده، باید با ابزارهای دیجیتال تصمیم‌سازی کنیم. این کار نه تنها باعث افزایش اعتماد و رضایت در بازار می‌شود، بلکه گامی بلند در مسیر هوشمندسازی صنعت ساختمان است.»

فرهنگ‌سازی برای یک بازار شفاف و منصفانه

سیوان‌لند، تنها یک سامانه خرید و فروش نیست؛ بلکه به دنبال ایجاد یک فرهنگ تازه در بازار مصالح ساختمانی است. این فرهنگ بر اصولی همچون شفافیت اطلاعات، دسترسی برابر برای همه، سرعت در خدمات‌رسانی و تعامل سازنده میان همه ذی‌نفعان استوار است. رویکرد سیوان‌لند بر همکاری و هم‌افزایی به جای رقابت ناسالم یا حذف بازیگران بازار تأکید دارد.

مزایای سیوان‌لند برای فعالان بازار سیمان

کاهش زمان و هزینه در فرآیند خرید

حذف واسطه‌های غیرضروری و دسترسی مستقیم به کارخانه‌ها

ارتقای تجربه خرید از طریق خدمات دیجیتال و هوشمند

پشتیبانی و مشاوره تخصصی برای انتخاب بهینه محصولات

جمع‌بندی

با ورود پلتفرم‌هایی همچون سیوان‌لند، بازار سیمان ایران در حال تجربه تغییرات بنیادین است. این تغییرات، نه‌تنها به بهبود کارایی و شفافیت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های صنعت ساختمان باشد. سیوان‌لند با تلفیق فناوری و تجربه، گذرگاهی ساخته که بازار سیمان را از گذشته سنتی به آینده‌ای هوشمند، عادلانه و شفاف هدایت می‌کند.

پایان رپرتاژ آگهی