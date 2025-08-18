سیوانلند، پلی برای عبور بازار سیمان از سنت به شفافیت
: پلتفرم سیوانلند با رویکرد فناورانه و تمرکز بر شفافیت، سرعت و دسترسی برابر، فصل تازهای در بازار سیمان کشور گشوده و مسیر خرید و فروش این محصول استراتژیک را از روشهای سنتی به یک تجربه دیجیتال و هوشمند تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، بازار سیمان ایران، بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای زنجیره تأمین صنعت ساختمان، سالها با چالشهایی همچون نبود اطلاعات لحظهای، وابستگی به روشهای سنتی، و فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده دستوپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، سیوانلند با استفاده از فناوریهای نوین، بستری دیجیتال و تخصصی ایجاد کرده که هدف آن نهتنها بهبود فرآیندها، بلکه نهادینهسازی فرهنگ جدیدی از شفافیت و تعامل در بازار مصالح ساختمانی است.
امکانات سیوانلند برای تحول در بازار سیمان
این پلتفرم دیجیتال، مجموعهای از خدمات کلیدی را در اختیار تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و خریداران قرار میدهد که شامل موارد زیر است:
ثبت سفارش آنلاین و سریع برای خرید سیمان از برندهای معتبر
مشاهده قیمتهای بهروز و واقعی بدون واسطهگری
مقایسه برندها و کیفیت محصولات پیش از خرید
رهگیری لحظهای سفارشات از کارخانه تا محل پروژه
پشتیبانی تخصصی در فرآیند انتخاب و خرید
تأکید مدیرعامل سیوانلند بر تحول فناورانه
دکتر فتاح، مدیرعامل سیوانلند، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد بازار سیمان میگوید:
«ما بهدنبال بهبود فرآیندها و ارتقای تجربه همه فعالان بازار هستیم. از تولیدکننده گرفته تا مصرفکننده نهایی، همه باید به اطلاعات دقیق، قیمت شفاف و خدمات منظم دسترسی داشته باشند. سیوانلند آمده تا این امکان را با رویکردی عادلانه و فناورانه فراهم کند.»
حرکت به سمت تصمیمگیری مبتنی بر داده
وی در ادامه میافزاید:
«بهجای اتکا به روشهای پراکنده، ارتباطات شخصی یا تصمیمگیریهای بدون داده، باید با ابزارهای دیجیتال تصمیمسازی کنیم. این کار نه تنها باعث افزایش اعتماد و رضایت در بازار میشود، بلکه گامی بلند در مسیر هوشمندسازی صنعت ساختمان است.»
فرهنگسازی برای یک بازار شفاف و منصفانه
سیوانلند، تنها یک سامانه خرید و فروش نیست؛ بلکه به دنبال ایجاد یک فرهنگ تازه در بازار مصالح ساختمانی است. این فرهنگ بر اصولی همچون شفافیت اطلاعات، دسترسی برابر برای همه، سرعت در خدماترسانی و تعامل سازنده میان همه ذینفعان استوار است. رویکرد سیوانلند بر همکاری و همافزایی به جای رقابت ناسالم یا حذف بازیگران بازار تأکید دارد.
مزایای سیوانلند برای فعالان بازار سیمان
کاهش زمان و هزینه در فرآیند خرید
حذف واسطههای غیرضروری و دسترسی مستقیم به کارخانهها
ارتقای تجربه خرید از طریق خدمات دیجیتال و هوشمند
پشتیبانی و مشاوره تخصصی برای انتخاب بهینه محصولات
جمعبندی
با ورود پلتفرمهایی همچون سیوانلند، بازار سیمان ایران در حال تجربه تغییرات بنیادین است. این تغییرات، نهتنها به بهبود کارایی و شفافیت کمک میکند، بلکه میتواند الگویی برای سایر بخشهای صنعت ساختمان باشد. سیوانلند با تلفیق فناوری و تجربه، گذرگاهی ساخته که بازار سیمان را از گذشته سنتی به آیندهای هوشمند، عادلانه و شفاف هدایت میکند.