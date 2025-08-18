قیمت جدید سیمان دوشنبه ۲۷ مرداد ماه اعلام شد
قیمت سیمان امروز دوشنبه ۲۷ مرداد از سوی سیوان لند اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمتهای جدید سیمان اعلام شد. با عرضه سیمان در عصر روز یکشنبه، از امروز عرضه مطابق قیمتهای جدید انجام میشود. با بررسی روند بازار تغییرات اندکی را در قیمت سیمان برخی کارخانجات شاهد هستیم که این تغییرات برای برخی سیمانها کاهشی و برای اندکی دیگرافزایشی بوده است.
قیمت سیمان دوشنبه 27 مرداد در سیوان لند
قیمت سیمان و بقیه مصالح ساختمانی امروز در سیوان لند به شرح زیر است و شما میتوانید برای خرید آنها به وبسایت سیوان لند مراجعه یا با کارشناسان آنها تماس بگیرید.
قیمت سیمان پاکتی فارس نو – عمده: 130.000 تومان
قیمت سیمان پاکتی فارس _ عمده: 131.000 تومان
قیمت سیمان پاکتی آبیک (تیپ2)_عمده: 138.000 تومان
قیمت سیمان پاکتی تهران (تیپ2)_عمده: 137.000 تومان
قیمت سیمان پاکتی هرمزگان (تیپ2)_عمده: 119.000 تومان
قیمت سیمان پاکتی فیروز کوه (تیپ2) – عمده: 127.000 تومان