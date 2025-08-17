خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز یکشنبه 26 مرداد ماه
قیمت‌های سیمان امروز یکشنبه 26 مرداد ماه اعلام شد. مطابق قیمت‌های اعلام شده توسط این پلتفرم، بازار سیمان در طی یک هفته گذشته تغییری نداشته و از دوشنبه گذشته که نرخ‌های جدید سیمان بورس اعلام شده بودند تا به امروز، سیمان با همان قیمت‌های ثابت عرضه شده است. ثباتی که با عرضه مجدد سیمان، احتمال تغییر آن از فردا وجود دارد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت‌های سیمان امروز یکشنبه 26 مرداد ماه اعلام شد. مطابق قیمت‌های اعلام شده توسط این پلتفرم، بازار سیمان در طی یک هفته گذشته تغییری نداشته و از دوشنبه گذشته که نرخ‌های جدید سیمان بورس اعلام شده بودند تا به امروز، سیمان با همان قیمت‌های ثابت عرضه شده است. ثباتی که با عرضه مجدد سیمان، احتمال تغییر آن از فردا وجود دارد.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت‌های اعلامی سیوان لند برای سیمان امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید. این پلتفرم علاوه بر سیمان، مابقی مصالح ساختمانی را نیز به صورت آنلاین به فروش می‌رساند که قیمت مصالح ساختمانی  نیز در ادامه آمده‌اند.

