سیوان لند؛ پلی بین میراث صنعتی فارس و بازار امروز سیمان
سیوان لند با همکاری کارخانه تاریخی سیمان فارس، نخستین واحد صنعتی جنوب کشور، راهی نو در تأمین مستقیم سیمان باکیفیت و دارای استاندارد ملی برای پروژههای عمرانی سراسر ایران گشوده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، کارخانه سیمان فارس، نخستین واحد صنعتی جنوب کشور، از سال ۱۳۳۳ خورشیدی تاکنون نقش بیبدیلی در ساختن زیربنای توسعهای جنوب ایران ایفا کرده است. این کارخانه که از دیرباز نماد تولید و خودکفایی در استان فارس شناخته میشود، امروز با همراهی برند پیشرو سیوان لند، وارد فصل تازهای از حضور در بازار مصالح ساختمانی کشور شده است.
سیمانی که ستون پروژههای بزرگ جنوب کشور شد
از سد درودزن گرفته تا پالایشگاه شیراز و دانشگاههای معتبر جنوب، همه و همه با سیمان تولیدی این کارخانه ساخته شدهاند. سیمان فارس، علاوه بر استحکام ستونهای بتنی، ستون اعتماد جامعه مهندسی جنوب به توان تولید داخلی را نیز محکم کرده است.
سیوان لند؛ انتخاب هوشمند خریداران مصالح ساختمانی
در بازار پررقابت امروز، سیوان لند با تکیه بر اصالت برندهایی همچون سیمان فارس، خرید مصالح ساختمانی را هوشمند، سریع و بدون واسطه کرده است. مشتریان میتوانند سیمان باکیفیت و دارای استاندارد ملی را بهطور مستقیم از طریق سامانه آنلاین این مجموعه سفارش دهند.
سیمان فارس؛ تولید پایدار، عرضهای مطمئن
با اجرای طرحهای توسعهای و پروژههای زیستمحیطی، کارخانه سیمان فارس گامی مؤثر در تولید پاک، کاهش آلایندگی و افزایش بهرهوری برداشته است. سیوان لند نیز این رویکرد را در زنجیره توزیع خود ادامه داده تا تجربهای مطمئن و پایدار را برای خریداران رقم بزند.
با سیوان لند، سیمان با اصالت، درب کارگاه شما
امروز، برند سیوان لند با افتخار محصولات کارخانه سیمان فارس را با قیمت رقابتی، حمل سریع و خدمات پس از فروش حرفهای به دست مشتریان سراسر کشور میرساند. این تنها یک خرید نیست؛ بلکه دعوت بخشی از تاریخ و تجربه صنعت فارس به پروژههای عمرانی شماست.