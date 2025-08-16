قیمت سیمان شنبه 25 مرداد اعلام شد

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت‌های سیمان امروز شنبه 25 مرداد ماه اعلام شد. این مرجع قیمت سیمان، نرخ‌ها را بدون تغییر نسبت به هفته گذشته اعلام کرد و سیمان کارخانجات مختلف را با همان قیمت‌های چهارشنبه هفته پیش به فروش می‌رساند.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت سیمان امروز در سیوان لند به شرح زیر می‌باشد و شما می‌توانید برای خرید سیمان و همچنین خرید مصالح ساختمانی به صورت آنلاین یا تلفنی به این سایت مراجعه کنید:

پایان رپرتاژ آگهی