پیشرو در تحول دیجیتال بازار مصالح ساختمانی با پوشش سراسری کشور

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، صنعت ساختمان، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور، همواره با چالش‌هایی جدی روبه‌رو بوده است. نوسان بی‌ثبات قیمت‌ها، کمبود شفافیت در معاملات، وجود واسطه‌های متعدد و در نتیجه، افزایش هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌ها، از جمله مهم‌ترین موانعی هستند که فعالان این حوزه با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این شرایط، نیاز به یک راه‌حل جامع و هوشمند را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

سیوان‌لند؛ بستری شفاف و یکپارچه برای تأمین مصالح

در چنین شرایطی، پلتفرم آنلاین سیوان‌لند با بهره‌گیری از تجربه ۲۵ ساله مدیران خود در حوزه صنعت ساختمان، تولید، خدمات آزمایشگاهی و طراحی سامانه‌های هوشمند، توانسته است بستری هوشمند، شفاف و یکپارچه را برای فعالان صنعت ساختمان در سراسر کشور فراهم کند.

این پلتفرم، با ارائه خدمات متنوعی از جمله استعلام آنلاین قیمت مصالح ساختمانی، خرید مستقیم از کارخانه‌ها بدون واسطه، مقایسه قیمت و کیفیت بین تأمین‌کنندگان معتبر، و ایجاد شبکه‌ای گسترده از فروشندگان و تولیدکنندگان، روند تأمین مصالح را برای سازندگان، پیمانکاران و مصرف‌کنندگان تسهیل کرده است. کارشناسان معتقدند که این نوع پلتفرم‌ها می‌توانند نقش بسیار مؤثری در کاهش هزینه‌های تمام شده پروژه‌ها و افزایش کیفیت ساخت‌وساز ایفا کنند.

چشم‌انداز و ویژگی‌های برجسته سیوان‌لند از زبان مدیرعامل

سید محمد فتاح جهرمی، مدیرعامل سیوان‌لند، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، به توضیح ویژگی‌ها و اهداف این پلتفرم پرداخت. او با تأکید بر اهمیت فناوری‌های نوین در این صنعت گفت: «سیوان‌لند فراتر از یک بازار آنلاین مصالح ساختمانی است. هدف ما ایجاد بستری است که فعالان این صنعت بتوانند با اتکا به داده‌های دقیق و شفاف، تصمیمات بهتری بگیرند و فرآیند خرید و فروش مصالح بهینه‌تر و مطمئن‌تر شود.»

جهرمی در ادامه به پوشش سراسری پلتفرم اشاره کرد و افزود: «از ویژگی‌های مهم سیوان‌لند، گستره فعالیت سراسری آن است که امکان دسترسی به تأمین‌کنندگان معتبر در تمامی نقاط کشور را فراهم می‌کند. این موضوع باعث شده تا مشتریان از هر نقطه کشور بتوانند با اطمینان کامل مصالح مورد نیاز خود را تأمین کنند.»

وی همچنین درباره برنامه‌های آینده مجموعه توضیح داد: «برنامه ما توسعه همکاری‌ها با سازمان‌های تخصصی و تولیدکنندگان معتبر است تا بتوانیم به تدریج زنجیره تأمین مصالح را به صورت کامل هوشمندسازی کنیم و با ارتقاء استانداردهای کیفی، نقشی کلیدی در پیشرفت صنعت ساختمان کشور ایفا کنیم.»

نقش سیوان‌لند در کاهش هزینه‌ها و توسعه پایدار

بر اساس گزارش‌های موجود، استفاده از فناوری‌های دیجیتال و بازارهای آنلاین در صنعت ساختمان می‌تواند موجب کاهش قابل توجه هزینه‌ها، افزایش شفافیت در معاملات، جلوگیری از تخلفات و بهبود کیفیت پروژه‌های عمرانی شود که در نهایت به توسعه پایدار و اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

سیوان‌لند همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی خود، همکاری‌های گسترده‌ای با نهادهای شهری و استانی برای آموزش، فرهنگ‌سازی و توسعه فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز دارد.

