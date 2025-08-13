قیمت سیمان چهارشنبه 22 مرداد / عرضه بدون تغییر قیمت
نرخهای اعلامی از سوی سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، نشانگر عدم تغییر در بازار و ثبات قیمتها است. سیمانها پاکتی عمده و خرده و سیمانها فله سراسر کشور، در این پلتفرم با همان قیمتهای روز پیش عرضه میشوند و شما میتوانید برای خرید انواع سیمان به صورت مستقیم از درب کارخانه، با بهترین قیمت و همراه با فاکتور رسمی به سایت سیوان لند مراجعه یا با کارشناسان آن در تماس باشید.
لیست قیمت سیمان و مصالح در سیوان لند
لیست قیمت سیمان و قیمت مصالح ساختمانی در سیوان لند را میتوانید در زیر مشاهده کنید: