قیمت سیمان چهارشنبه 22 مرداد / عرضه بدون تغییر قیمت

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت‌های سیمان امروز 22 مرداد 1404 اعلام شد. نرخ‌های اعلامی از سوی سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، نشانگر عدم تغییر در بازار و ثبات قیمت‌ها است. سیمان‌ها پاکتی عمده و خرده و سیمان‌ها فله سراسر کشور، در این پلتفرم با همان قیمت‌های‌ روز پیش عرضه می‌شوند و شما می‌توانید برای خرید انواع سیمان به صورت مستقیم از درب کارخانه، با بهترین قیمت و همراه با فاکتور رسمی به سایت سیوان لند مراجعه یا با کارشناسان آن در تماس باشید.

لیست قیمت سیمان و مصالح در سیوان لند

لیست قیمت سیمان و قیمت مصالح ساختمانی در سیوان لند را می‌توانید در زیر مشاهده کنید:

انتهای پیام/