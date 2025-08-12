به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، صنعت ساختمان ایران به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، در سال‌های اخیر با مشکلات مالیاتی فراوانی مواجه شده است. بسیاری از شرکت‌ها و پیمانکاران به دلیل عدم صدور فاکتور رسمی و مشکلات مرتبط با آن، با جرایم سنگین مالیاتی روبه‌رو شده‌اند. قوانین جدید مالیاتی و سخت‌گیری‌های دولت در زمینه مبارزه با پولشویی، موجب شده تا فعالان این صنعت با نگرانی‌های بیشتری در خصوص مسائل مالیاتی مواجه شوند.

سیوان لند؛ راهکاری عملی و قانونی

در چنین شرایطی، سیوان لند به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه ارائه فاکتور رسمی و خدمات مالیاتی، راه‌حلی موثر برای رفع این مشکلات ارائه داده است. این شرکت با هدف ایجاد شفافیت مالی و کاهش پیچیدگی‌های مالیاتی، اقدام به صدور فاکتور رسمی همراه با ارزش افزوده می‌کند تا پیمانکاران و سازندگان بتوانند از مزایای قانونی این فاکتورها بهره‌مند شوند.

خدمات گسترده برای پیمانکاران و سازندگان

یکی از ویژگی‌های مهم سیوان لند، ارائه خدمات به تمامی شرکت‌ها و پیمانکاران در سراسر کشور است. با گسترش فعالیت‌ها در سطح ملی، این شرکت به تمامی فعالان صنعت ساختمان، چه در شهرهای بزرگ و چه در مناطق دورافتاده، این امکان را می‌دهد تا از خدمات قانونی و معتبر بهره‌برداری کنند. به این ترتیب، تمامی معاملات در صنعت ساختمان به‌صورت شفاف و قانونی انجام می‌شود و فعالان این صنعت از مشکلات مالیاتی و قانونی جلوگیری می‌کنند.

با توجه به قوانین پیچیده مالیاتی و نیاز به شفافیت در معاملات، سیوان لند با ارائه فاکتورهای رسمی و مشاوره‌های مالیاتی، به شرکت‌ها و پیمانکاران کمک می‌کند تا هزینه‌های خود را به‌طور قانونی از درآمدشان کسر کرده و مالیات خود را به درستی پرداخت کنند. این اقدامات باعث می‌شود که شرکت‌ها از جرایم سنگین مالیاتی جلوگیری کنند و در عین حال به‌طور شفاف و قانونی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

گامی به سوی معاملات شفاف و مستند

سیوان لند همچنین با ایجاد بستری قانونی و شفاف برای خرید و فروش مصالح ساختمانی، به صنعت ساختمان کمک می‌کند تا از فساد مالی و تخلفات مالیاتی کاسته شود. فاکتورهای رسمی همراه با ارزش افزوده به پیمانکاران و سازندگان این امکان را می‌دهند که در صورت بروز اختلافات مالی، مستندات قانونی برای اثبات خرید و فروش خود داشته باشند.

سیوان لند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت روزافزون شفافیت مالی در صنعت ساختمان، توانسته است به‌عنوان یک پیشگام در این حوزه، نقش مؤثری در تسهیل روندهای مالی و مالیاتی ایفا کند. این شرکت با ارائه خدماتی که شامل صدور فاکتور رسمی، مشاوره مالیاتی و پشتیبانی قانونی است، به پیمانکاران و سازندگان کمک می‌کند تا در مواجهه با پیچیدگی‌های مالیاتی و قانونی، به‌راحتی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

در نهایت ...

خدمات ارائه‌شده توسط سیوان لند نه تنها مشکلات مالیاتی را برای فعالان صنعت ساختمان حل می‌کند، بلکه به یک الگوی موفق در سایر صنایع نیز تبدیل می‌شود. این اقدامات می‌تواند به ارتقای سلامت اقتصادی کشور کمک کرده و در جهت تحقق یک بازار شفاف و قانونی در تمامی بخش‌ها گام بردارد.

