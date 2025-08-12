خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان سه‌شنبه 21 مرداد اعلام شد

کد خبر : 1672905
نرخ‌های جدید اعلام شد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، قیمت سیمان برخی کارخانجات شامل تغییرات اندکی بوده و بعضا افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، نرخ‌های جدید اعلام شد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، قیمت سیمان برخی کارخانجات شامل تغییرات اندکی بوده و بعضا افزایش پیدا کرده است. این امر می‌تواند نشانگر این باشد که بازار دچار تحرکاتی شده و شاید در حال خروج از وضعیت رکودی باشد.

قیمت سیمان 21 مرداد در سیوان لند

قیمت سیمان پاکتی عمده امروز در سیوان لند از قرار زیر می‌باشد:

  • قیمت سیمان فارس تیپ 2: 136.000 تومان
  • قیمت سیمان فیروزآباد تیپ 2: 132.000 تومان
  • قیمت سیمان تهران تیپ 2: 147.000 تومان
  • قیمت سیمان آبیک تیپ 2: 145.000 تومان

سیوان لند به عنوان بازار آنلاین صنعت ساختمان، مابقی مصالح ساختمانی و سیمان‌ها را با قیمت‌های زیر عرضه می‌کند:

انتهای پیام/
