قیمت سیمان سهشنبه 21 مرداد اعلام شد
نرخهای جدید اعلام شد. بر اساس بررسیهای انجام شده، قیمت سیمان برخی کارخانجات شامل تغییرات اندکی بوده و بعضا افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، نرخهای جدید اعلام شد. بر اساس بررسیهای انجام شده، قیمت سیمان برخی کارخانجات شامل تغییرات اندکی بوده و بعضا افزایش پیدا کرده است. این امر میتواند نشانگر این باشد که بازار دچار تحرکاتی شده و شاید در حال خروج از وضعیت رکودی باشد.
قیمت سیمان 21 مرداد در سیوان لند
قیمت سیمان پاکتی عمده امروز در سیوان لند از قرار زیر میباشد:
- قیمت سیمان فارس تیپ 2: 136.000 تومان
- قیمت سیمان فیروزآباد تیپ 2: 132.000 تومان
- قیمت سیمان تهران تیپ 2: 147.000 تومان
- قیمت سیمان آبیک تیپ 2: 145.000 تومان
سیوان لند به عنوان بازار آنلاین صنعت ساختمان، مابقی مصالح ساختمانی و سیمانها را با قیمتهای زیر عرضه میکند: