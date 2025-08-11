خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد
بازار سیمان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد با تغییری اندک نسبت به روز گذشته به فعالیت خود ادامه داد و قیمت سیمان امروز با تغییر نسبت به روزهای گذشته اعلام شد.

قیمت سیمان ۲۰ مرداد در سیوان لند

سیوان لند، قیمت سیمان‌ها موجود خود را به این ترتیب اعلام کرده است:

نوع سیمان

قیمت

سیمان پاکتی فارس تیپ 2

136.000 تومان

سیمان پاکتی فیروزآباد تیپ 2

132.000 تومان

سیمان پاکتی تهران تیپ 2

147.000 تومان

سیمان پاکتی استهبان تیپ 2

110.000 تومان

سیمان پاکتی آبیک تیپ 2

145.000 تومان

سیمان پاکتی سپهر تیپ 2

101.000 تومان

سیمان پاکتی خزر تیپ 2

132.000 تومان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت سیمان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد

