قیمت سیمان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان امروز دوشنبه ۲۰ مرداد با تغییری اندک نسبت به روز گذشته به فعالیت خود ادامه داد و قیمت سیمان امروز با تغییر نسبت به روزهای گذشته اعلام شد.

قیمت سیمان ۲۰ مرداد در سیوان لند

سیوان لند، قیمت سیمان‌ها موجود خود را به این ترتیب اعلام کرده است:

نوع سیمان قیمت سیمان پاکتی فارس تیپ 2 136.000 تومان سیمان پاکتی فیروزآباد تیپ 2 132.000 تومان سیمان پاکتی تهران تیپ 2 147.000 تومان سیمان پاکتی استهبان تیپ 2 110.000 تومان سیمان پاکتی آبیک تیپ 2 145.000 تومان سیمان پاکتی سپهر تیپ 2 101.000 تومان سیمان پاکتی خزر تیپ 2 132.000 تومان

انتهای پیام/