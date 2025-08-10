خبرگزاری کار ایران
ثبات قیمت سیمان / یکشنبه 19 مرداد

ثبات قیمت سیمان / یکشنبه 19 مرداد
سیوان لند، به عنوان مرجع قیمت سیمان در کشور، ثبات بازار را گزارش داده است و قیمت سیمان از هفته گذشته که سیمان در بورس عرضه شد تا به امروز، در این پلتفرم بدون تغییر مانده است.

شما می توانید سیمان مورد نیاز خود را، از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور، به صورت آنلاین و با بهترین قیمت از این پلتفرم خریداری کرده تا از درب کارخانه به محل پروژه شما ارسال شود. این پلتفرم هم‌چنین امکان دریافت فاکتور رسمی را برای خریداران خود فراهم کرده تا شما بتوانید بدون دغدغه سیمان مورد نیاز خود را تأمین کنید.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت سیمان امروز 19 مرداد و قیمت سایر مصالحح در سیوان لند به شرح زیر می‌باشد:

