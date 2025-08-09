خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسهیل فروش‌های رسمی و مقابله با چالش‌های مالیاتی در صنعت ساختمان

تسهیل فروش‌های رسمی و مقابله با چالش‌های مالیاتی در صنعت ساختمان
کد خبر : 1671748
لینک کوتاه کپی شد.

با پیچیده‌تر شدن قوانین مالیاتی و افزایش حساسیت نسبت به شفافیت مالی در حوزه ساخت‌وساز، فعالان این صنعت با چالش‌های فزاینده‌ای در زمینه ارائه اسناد رسمی و تنظیم پرونده‌های مالیاتی مواجه هستند. در این میان، سیوان‌لند به‌عنوان یک پلتفرم تخصصی در صنعت ساختمان، راهکاری نوین برای تسهیل فروش‌های رسمی و کاهش دغدغه‌های مالیاتی ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سیوان لند: در سال‌های اخیر، الزامات قانونی و نظارتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، حسابرسی‌ها و مستندسازی مالی در حوزه ساخت‌وساز به‌شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. پروژه‌های ساختمانی که عمدتاً درگیر خرید مصالح عمده و تراکنش‌های پرحجم هستند، نیازمند ارائه فاکتورهای رسمی برای هر خرید و فروش هستند؛ در غیر این صورت، با جریمه‌های مالیاتی یا مشکلات حقوقی در فرآیند تسویه مواجه خواهند شد.

سیوان‌لند؛ پاسخ حرفه‌ای به الزامات قانونی

در این فضا، سیوان‌لند با ایجاد یک بستر هوشمند خرید و فروش مصالح ساختمانی، امکان انجام تمام تراکنش‌ها به‌صورت رسمی و مستند را فراهم کرده است. یکی از مزایای کلیدی این پلتفرم، ارائه فاکتور رسمی معتبر برای تمامی معاملات است؛ قابلیتی که به فعالان صنعت کمک می‌کند تا از پیچیدگی‌های حسابرسی مالیاتی عبور کرده و فرآیندهای خود را به‌صورت قانون‌مند انجام دهند.

سیوان‌لند در این خصوص می‌گوید: «با ارائه فاکتور رسمی برای تمامی تراکنش‌ها، سیوان‌لند به مشتریان و تأمین‌کنندگان کمک می‌کند تا از مشکلات مالیاتی و پرونده‌های پیچیده جلوگیری کنند. این فاکتورها به‌طور مستقیم به قانون‌مداری و شفافیت مالی کمک می‌کنند و باعث می‌شوند تا تمام فرآیندهای خرید و فروش به‌صورت کاملاً قانونی و بدون نگرانی از مشکلات مالیاتی انجام شوند.»

با سیوان‌لند، فعالان صنعت ساختمان می‌توانند از ارزش افزوده قانونی استفاده کنند و از مزایای مالیاتی بهره‌مند شوند. این پلتفرم هوشمند، علاوه بر تسهیل فرآیند خرید و فروش، به کاهش مشکلات مالیاتی کمک کرده و اطمینان می‌دهد که تمام تراکنش‌ها به‌صورت رسمی و شفاف انجام می‌شود.

حمایت از سامانه‌های هوشمند مانند سیوان‌لند می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش دغدغه‌های مالیاتی در صنعت ساختمان منجر شده و در نهایت پیشرفت کشور را در زمینه تکنولوژی و تجارت الکترونیک رقم بزند.

در فضایی که رعایت ضوابط مالیاتی به یک ضرورت غیرقابل‌چشم‌پوشی در صنعت ساختمان تبدیل شده، سیوان‌لند با ارائه فاکتور رسمی، بستری امن، شفاف و قانونی برای تمامی تراکنش‌ها فراهم کرده است. این رویکرد هوشمندانه نه‌تنها مانع بروز مشکلات مالیاتی می‌شود، بلکه مسیر رشد، توسعه و حرفه‌ای‌سازی فعالان این صنعت را هموار می‌سازد.

 

پایان رپرتاژ آگهی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور