کارگران و مدیران نیشکر؛ سرداران خط مقدم تولید و جهاد اقتصادی/افزایش سود و بهره‌وری نیشکر مستقیماً به سفره کارگران بازمی‌گردد
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر نقش نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه بی‌بدیل این صنعت، گفت: امروز نیشکر در خط مقدم «جهاد اقتصادی و جهاد تولید» قرار دارد و رمز موفقیت این مجموعه، همدلی، وفاق و تکیه بر نیروهای متخصص و متعهد است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل این شرکت، دوشنبه هشتم دی‌ماه، در جمع مدیران کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه، اظهار کرد: زحمات شما مایه دلگرمی است و همین اعتماد و اطمینان، پشتوانه‌ای برای دفاع از منافع این مجموعه در سطوح ملی و تصمیم‌گیری‌های کلان به شمار می‌آید.

تداوم اقدامات خوب گذشته و اصلاح کاستی‌ها
وی با تقدیر ویژه از خدمات دکتر ناصری، مدیرعامل سابق توسعه نیشکر، افزود: در دوره مدیریت گذشته، اقدامات ارزشمند و سیاست‌های مؤثری اجرا شد و اتفاقات مبارکی رقم خورد. طبیعی است هر مجموعه‌ای در کنار موفقیت‌ها، با کاستی‌هایی نیز روبه‌رو باشد که باید با عارضه یابی و اصلاح نقاط ضعف و تداوم سیاست‌های درست گذشته، مسیر پیشرفت را با قوت ادامه داد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با تأکید بر ثبات و ارتقای سرمایه انسانی تصریح کرد: نیروهایی که در دوره‌های مدیریتی پیشین زحمت کشیده‌اند، حفظ خواهند شد و مسیر ارتقای آنان نیز هموار است. رویکرد ما، کار کردن با وفاق بیشتر و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نیروهای توانمند، متعهد و متخصصی است که خوشبختانه در این مجموعه حضور دارند.

سرداران جهاد اقتصادی در میدان تولید
دکتر محمودی با اشاره به شرایط تولید در کشور گفت: امروز در یک جهاد واقعی اقتصادی و تولیدی قرار داریم و فرماندهان این جهاد، کارگران، مدیران و همه و تلاشگران خط تولید هستند. انتظار ما این است که با انگیزه، انسجام و عزم راسخ، قوی‌تر از گذشته در مسیر تحقق اهداف تولیدی حرکت کنیم؛ چراکه همکاری، رفاقت و همدلی، رمز اصلی موفقیت خانواده بزرگ نیشکر است.

وی با اشاره به درخواست ارائه یک برنامه دوساله از سوی مدیران، افزود: این برنامه با محوریت افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش ضایعات و توسعه آموزش همکاران تدوین خواهد شد تا در افق دو ساله، شاهد فتح قله‌های جدید و ثبت موفقیت‌های ماندگار باشیم.

رکوردهای نیشکر باعث افتخار و غرور است
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خاطرنشان کرد: توسعه نیشکر اگرچه یک شرکت ملی است، اما در جغرافیای خوزستان قرار دارد و باید توجه بیشتری به آن شود و امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ کشاورزی غرب آسیا، رکوردهایی را به ثبت رسانده که در هیچ نقطه دیگری از کشور مشابه آن وجود ندارد؛ این مایه افتخار و غرور است.

حفظ وحدت و وفاق در خانواده نیشکر
محمودی افزایش تولید در کشت و صنعت دعبل خزاعی را دستاوردی بزرگ توصیف کرد و گفت: هر فرد آشنا با صنعت و تولید، به‌خوبی می‌داند این موفقیت چه ارزش بالایی دارد. این نتیجه عشق به کار، همگرایی، وحدت و وفاق حاکم بر مجموعه است و انتظار می‌رود این مسیر با همین رویکرد ادامه یابد.

وی با تأکید بر تعهد مدیریت ارشد شرکت نسبت به پشتیبانی از واحدهای تولیدی اظهار کرد: تأمین نیازها، پشتیبانی لجستیکی و حمایت‌های مادی و معنوی از مجموعه و مدیریت، جزو تعهدات من است و در این مسیر کوتاهی نخواهم کرد. سرمایه واقعی این شرکت، همکاران آن هستند؛ بسیاری از شما بی‌بدیل و غیرقابل جایگزین هستید.

نیشکر، یک خانواده منسجم است
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در پایان با توصیه به پرهیز از حاشیه‌ها گفت: ما یک خانواده منسجم هستیم؛ مدیریت‌ها تغییر می‌کند، اما آنچه باقی می‌ماند توسعه نیشکر، آبروی خوزستان و آبروی ایران است. هر میزان صرفه‌جویی، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری که محقق شود، مستقیماً به خود مجموعه و همکاران بازمی‌گردد و به‌عنوان پاداش توزیع خواهد شد تا نتیجه زحمات در معیشت کارکنان نمود پیدا کند.

 

