تجلی انسجام ملی

بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش ایلنا : نهم دی‌ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، یادآور حماسه‌ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که ملت ایران با آگاهی، هوشیاری و حضور مسئولانه خود، بار دیگر پیوند ناگسستنی خویش را با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به نمایش گذاشت.

ضمن گرامیداشت این روز که نمادی از تعهد، آگاهی، هوشیاری و ولایت‌پذیری مردم ایران است، امیدواریم همه ما در خانواده بزرگ نیشکر ، در عرصه تولید و اقتصاد، با همین همدلی، تلاش و تعهد، در مسیر انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم گام برداریم. بی‌تردید، استمرار این روحیه همبستگی و آگاهی، سرمایه‌ای بزرگ برای عبور از چالش‌ها و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای ایران عزیز است.

مقداد محمودی

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

