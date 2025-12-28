به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیشکر و صنایع جانبی آن:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون



إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

رحلت یار دیرین امام و انقلاب، عالم مجاهد و فقیه وارسته، سید جلیل‌القدر‌، حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی که عمر شریف خویش را در مسیر علم‌آموزی، تربیت دینی، مجاهدت انقلابی و صیانت از ارزش‌های والای اسلام و ولایت سپری کرد، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

این عالم برجسته، با بهره‌مندی از محضر اساتید بزرگ حوزه‌های علمیه ایران و نجف اشرف، و با سابقه‌ای درخشان در مبارزات پیش از انقلاب، مسئولیت‌های خطیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نمایندگی مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و حضور مؤثر در دوران دفاع مقدس، جلوه‌ای روشن از تعهد دینی، اخلاص عملی و مردم‌داری صادقانه را در کارنامه پربار خویش به یادگار نهاد.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت توسعه نیشکر، این مصیبت اندوه‌بار را به محضر مقام معظم رهبری، علمای اعلام، مردم مؤمن و قدرشناس استان خوزستان، حوزه‌های علمیه، نمایندگان مجلس خبرگان، شاگردان و علاقمندان به‌ویژه بیت مکرم آن عالم وارسته تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.



مقداد محمودی

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی