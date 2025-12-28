خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت مدیرعامل توسعه نیشکر در پی ارتحال آیت‌الله شفیعی

پیام تسلیت مدیرعامل توسعه نیشکر در پی ارتحال آیت‌الله شفیعی
کد خبر : 1734624
لینک کوتاه کپی شد.

رحلت یار دیرین امام و انقلاب، عالم مجاهد و فقیه وارسته، سید جلیل‌القدر‌، حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی که عمر شریف خویش را در مسیر علم‌آموزی، تربیت دینی، مجاهدت انقلابی و صیانت از ارزش‌های والای اسلام و ولایت سپری کرد، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیشکر و صنایع جانبی آن:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

رحلت یار دیرین امام و انقلاب، عالم مجاهد و فقیه وارسته، سید جلیل‌القدر‌، حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی که عمر شریف خویش را در مسیر علم‌آموزی، تربیت دینی، مجاهدت انقلابی و صیانت از ارزش‌های والای اسلام و ولایت سپری کرد، موجب تأسف و تأثر عمیق شد.

این عالم برجسته، با بهره‌مندی از محضر اساتید بزرگ حوزه‌های علمیه ایران و نجف اشرف، و با سابقه‌ای درخشان در مبارزات پیش از انقلاب، مسئولیت‌های خطیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نمایندگی مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و حضور مؤثر در دوران دفاع مقدس، جلوه‌ای روشن از تعهد دینی، اخلاص عملی و مردم‌داری صادقانه را در کارنامه پربار خویش به یادگار نهاد.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت توسعه نیشکر، این مصیبت اندوه‌بار را به محضر مقام معظم رهبری، علمای اعلام، مردم مؤمن و قدرشناس استان خوزستان، حوزه‌های علمیه، نمایندگان مجلس خبرگان، شاگردان و علاقمندان به‌ویژه بیت مکرم آن عالم وارسته تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.


مقداد محمودی
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی