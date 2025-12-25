به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر مقداد محمودی روز چهارشنبه سوم دی‌ماه، در جمع مدیران کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر اظهار کرد: این رویکرد صرفاً یک شعار نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای مجموعه بزرگ توسعه نیشکر است. اگر امروز این شرکت به جایگاه مطلوب تولیدی دست یافته، حاصل تلاش یکایک مدیران، کارکنان و کارگران است؛ همه شما ستون‌های اصلی این مجموعه هستید.

چرخش مدیریتی و ارتقای نیروی انسانی

وی با بیان اینکه حفظ کرامت همکاران و پیگیری مطالبات آنان در دستور کار مدیریت قرار دارد، افزود: در سال‌های گذشته در قالب کمیته انتصابات، چرخش مدیریتی و ارتقای نیروی انسانی با هدف استفاده همزمان از تجربه نیروهای باسابقه و توان نیروهای جوان انجام شده و این مسیر، با دقت و برنامه‌ریزی ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به تأثیر خشکسالی بر روند تولید، تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، نگاه ما به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی استوار است. در همین راستا، در شب یلدا هدیه‌ای هرچند کوچک به همکاران تقدیم شد؛ چراکه مهم‌تر از عدد و رقم، لبخند کارگران و کارکنان در کنار خانواده‌هایشان بوده است.

توان بالاتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای افزایش بهره‌وری

محمودی با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده با مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر گفت: مقرر شد با انگیزه بیشتر، توان بالاتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مسیر افزایش بهره‌وری، رفع چالش‌ها و دستیابی به شکوفایی هرچه بیشتر دنبال شود و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز با تمام ظرفیت از این روند حمایت خواهد کرد.

وی افزود: در این راستا، جلسات مستمر و منظم برای شناسایی عارضه‌ها، بررسی مشکلات و عبور از چالش‌ها برگزار خواهد شد تا با مشارکت همه شرکت‌ها، راهکارهای عملیاتی اتخاذ و اجرا شود.

تأکید بر تقویت فضای مشارکت در صنعت نیشکر

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر تقویت فضای مشارکت در مجموعه خاطرنشان کرد: ما به استفاده از همه استعدادها و تجربیات اعتقاد داریم و این رویکرد باید در تمام سطوح مدیریتی و اجرایی تقویت شود.

وی ضمن قدردانی از اقدامات مثبت انجام‌شده در دوره‌های مدیریتی گذشته گفت: سیاست‌گذاری‌های اثربخش گذشته تداوم می‌یابد و نقاط ضعف نیز با همراهی و هم‌فکری همه همکاران شناسایی و اصلاح خواهد شد.

دکتر محمودی خطاب به کارگران اظهار کرد: شما با تلاش و مجاهدت در سنگر تولید، کام یک ملت را شیرین می‌کنید و طبیعی است که کام شما کارگران نیز باید شیرین شود. در این مسیر، در حوزه‌های رفاهی و معیشتی ضمن حفظ روند گذشته، اقدامات موثری را دنبال خواهیم کرد.

دوری از حاشیه‌ها و تمرکز بر بهره‌وری

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر تولید افزود: دوری از حاشیه‌ها و تمرکز بر بهره‌وری، اصل اساسی ماست. همه شاخص‌های تولیدی باید ارتقا یابد؛ چراکه توسعه نیشکر یک بنگاه اقتصادی است و محور اصلی فعالیت آن تولید است. ما یک خانواده هستیم؛ مسائل را در داخل حل می‌کنیم و تصویری حرفه‌ای و قدرتمند از مجموعه به بیرون ارائه می‌دهیم. مهم‌ترین شاخص ارزیابی ما، بهره‌وری است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پایان گفت: از کارگران تا مدیران، همه باید در کنار هم رشد کنیم؛ چراکه تنها زمانی می‌توان از «حال خوب» سخن گفت که تولید و نیروی انسانی، توأمان، در وضعیت مطلوب قرار داشته باشند.

