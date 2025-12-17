آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر برگزار شد/ مقداد محمودی مدیرعامل جدید توسعه نیشکر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، در این مراسم که امروز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، از اقدامات و فعالیت‌های دکتر عبدعلی ناصری در طول دوران تصدی مسئولیت مدیریت عامل قدردانی و از شخصیت علمی، مدیریتی و اجرایی وی تجلیل به عمل آمد. همچنین دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به صورت رسمی معارفه شد.

در ادامه این نشست، دکتر ناصری با ارائه گزارشی از روند چند سال گذشته مدیریت خود، به تشریح دستاوردها، چالش‌ها و مسیر طی‌شده در مجموعه توسعه نیشکر پرداخت و با تأکید بر اهمیت انسجام سازمانی، خواستار همکاری همه‌جانبه مدیران و کارکنان با مدیریت جدید برای تحقق اهداف کلان و توسعه پایدار این صنعت راهبردی شد.

