رونق دست‌ها؛ صنایع‌دستی در شکرستان۵ جان دوباره گرفت

جشنوارۀ شکرستان۵ با حضور پررنگ صنعتگران محلی، به ویترینی از تنوع صنایع‌دستی خوزستان تبدیل شد؛ جایی که زنان و مردان روستاهای پیرامونی با آثار حصیربافی، بافتنی، زیورآلات سنتی و محصولات دست‌ساز خود فرهنگ محلی را نمایش دادند و اقتصاد خرد منطقه را دوباره به حرکت انداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در محوطه جشنواره، غرفه‌های صنایع‌دستی با رنگ‌ها و نقش‌های متنوع خود چشم هر بازدیدکننده‌ای را می‌گرفت. از حصیرهای دست‌بافت زنان روستاهای اطراف گرفته تا سبدهای نیشکری، زیورآلات عربی، رودوزی‌های بختیاری و وسایل چوبی، هر غرفه روایت‌گر بخشی از هویت فرهنگی این سرزمین بود.

صنعتگران می‌گفتند شکرستان تنها یک بازار موقت نیست؛ بلکه فرصتی است برای دیده‌شدن، برای معرفی مهارت‌هایی که سال‌ها در خانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مانده بود.

به‌گفته یکی از صنعتگران بومی، فروش خوب است اما مهم‌تر این است که مردم بدانند این کارها بخشی از زندگی ماست؛ بخشی از فرهنگی که نمی‌خواهیم از بین برود.

این نگاه، جشنواره را از یک رویداد نمایشگاهی فراتر برده و به بستری برای احیای اعتمادبه‌نفس تولیدکنندگان محلی تبدیل کرده است.

در این میان، حمایت شرکت توسعه نیشکر نقشی تعیین‌کننده دارد. برپایی غرفه‌های منظم، فراهم‌کردن امکانات فروش، آموزش‌های مقدماتی بازاریابی و ارتباط‌دادن صنعتگران با مشتریان، بخشی از مجموعه اقداماتی است که به‌گفته مسئولان جشنواره با هدف توانمندسازی اقتصاد محلی دنبال می‌شود. این حمایت‌ها سبب شده زنان بسیاری که پیش‌تر تنها در خانه تولید می‌کردند، اکنون مخاطبان واقعی برای محصولات خود پیدا کنند.

استقبال بازدیدکنندگان نیز چشمگیر بود. بسیاری از خانواده‌ها در کنار خرید، درباره تکنیک‌های ساخت، تاریخچه نقش‌ها و روش‌های تولید سؤال می‌پرسیدند؛ گفت‌وگویی که به‌طور طبیعی هویت فرهنگی را از ویترین به متن زندگی مردم بازمی‌گرداند.

از بُعد دیگر، حضور چنین گسترده‌ای از صنایع‌دستی در شکرستان۵، پیامی روشن دارد: وقتی جشنواره تنها به نمایش فرهنگ بسنده نکند و خدمات واقعی برای تولیدکنندگان فراهم کند، چرخه اقتصاد محلی نیز به حرکت درمی‌آید و اشتغال کوچک اما پایدار شکل می‌گیرد.

 

 

