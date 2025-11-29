خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پنجمین قطار شکرستان از راه رسید

پنجمین قطار شکرستان از راه رسید
کد خبر : 1720578
لینک کوتاه کپی شد.

صبح هنوز کامل بیدار نشده بود که صدای سوت قطار، سکوت نیشکرزارها را برید؛ صدایی که خبر می‌داد «شکرستان» دوباره متولد شده است. پنجمین جشنواره‌ای که هر سال خودش را در لباس تازه‌ای نشان می‌دهد، اما امسال… امسال قصه‌اش از ریل آهن شروع شد؛ از واگن‌هایی که پر از شوق بودند و چشم‌هایی که از پشت پنجره‌های بخارگرفته، سبزی بی‌پایان مزارع را می‌بلعیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیشکر و صنایع جانبی:صبح هنوز کامل بیدار نشده بود که صدای سوت قطار، سکوت نیشکرزارها را برید؛ صدایی که خبر می‌داد «شکرستان» دوباره متولد شده است. پنجمین جشنواره‌ای که هر سال خودش را در لباس تازه‌ای نشان می‌دهد، اما امسال… امسال قصه‌اش از ریل آهن شروع شد؛ از واگن‌هایی که پر از شوق بودند و چشم‌هایی که از پشت پنجره‌های بخارگرفته، سبزی بی‌پایان مزارع را می‌بلعیدند.

قطار آهسته از میان کشتزارهای نیشکر گذشت؛ ساقه‌های بلند، مثل مهماندارانی خوش‌آمدگو، سر به تعظیم فرود آورده بودند. نسیم صبحگاهی شیرینی خاموشی داشت؛ گویی بوی شکر پیش از تولد، در هوا پخش شده باشد. بازدیدکنندگان از کودکان هیجان‌زده تا سالمندانی که با عصا اما با دلی جوان قدم گذاشته بودند هر لحظه سرشان را از پنجره بیرون می‌آوردند تا زیبایی را گم نکنند. این ‌بار مقصد یک جشن نبود؛ سفری بود به دل زمین، به ریشه‌هایی که شیرینی زندگی را از خاک می‌کشند.

وقتی قطار در ایستگاه کوچک و موقت جشنواره توقف کرد، انگار همه وارد صحنه یک روایت شده باشند. مسیر خاکی که به محل جشنواره می‌رسید، با صدای موسیقی محلی جان می‌گرفت. غرفه‌ها آماده استقبال بودند؛ عسل‌های طلایی، صنایع دستی، نان‌های تنوری و آب‌نیشکرهای تازه که همچون رودخانه‌ای زلال، عطش هر رهگذری را می‌نشاند.

جشنواره با همت کارگران و کشاورزانی آغاز شد که نام‌شان روی هیچ تابلویی نیست، اما دست‌هایشان پای هر خوشه و هر قطره شیرینی ایستاده است. روایت امروز شکرستان فقط نمایش محصولات نبود؛ روایت پیوند انسان و زمین بود، لمس شدن خاک، فهمیدن زحمت، و شنیدن صدای زندگی در شیارهای سبز نیشکر.

امروز، قطار پنجمین شکرستان از راه رسید؛ اما در دل کسانی که این مسیر را دیدند، با خاطره‌ای آغاز شد که تا مدت‌ها شیرینی‌اش خواهد ماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود