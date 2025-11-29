دکتر ناصری: برداشت سبز اولویت قطعی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است
در آیین افتتاحیه شکرستان ۱۴۰۴، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر «عهد سبز» این صنعت اعلام کرد: برداشت سبز به اولویت قطعی مزارع نیشکر تبدیل شده است؛ رویکردی که همزمان با بلوغ فرهنگی شکرستان، نشاندهنده مسئولیتپذیری محیطزیستی و حرکت بهسوی کاهش کامل آتشزنی مزارع است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل این شرکت، روز پنجشنبه در آیین افتتاحیه پنجمین جشنواره «شکرستان» اعلام کرد: این رویداد به مرحله بلوغ فرهنگی رسیده و به محفلی پایدار برای نمایش ظرفیتهای هنری، گردشگری و صنایع دستی خوزستان تبدیل شده است.
او در سخنان خود با قدردانی از مهمانانی که «۶۰ کیلومتر مسیر» را برای حضور در جشنواره طی کردهاند، تأکید کرد: این استقبال نشان میدهد شکرستان امروز فراتر از یک رویداد محلی و به بستری برای همافزایی فرهنگی و حمایت از هنرمندان و صنعتگران روستاهای پیرامونی تبدیل شده است.
دکتر ناصری گفت: شکرستان هر سال فضایی فراهم میکند که اقوام مختلف، هنرمندان، صنعتگران و فعالان فرهنگی دور هم جمع شوند و ظرفیتهای مغفولمانده منطقه به نمایش گذاشته شود.
در بخشی از سخنانش، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موضوع آلودگی هوا و تغییر رویکرد در برداشت محصول اشاره کرد. به گفته او، با تأکید استاندار خوزستان، امسال حدود ۲۲ درصد از مزارع بهصورت سبز برداشت شده است و شرکت متعهد است این روند را گسترش دهد.
او افزود: اولویت ما برداشت سبز است و تا جای ممکن اجازه نمیدهیم آتشزنی مزارع انجام شود. اگرچه در شرایط خاص برداشت سنتی اجتنابناپذیر است، اما هدفگذاری ما حذف کامل این روش در سالهای آینده است.
دکتر ناصری تأکید کرد: توسعه نیشکر نقش مهمی در اقتصاد و محیطزیست جنوب کشور دارد و حرکت به سمت برداشت سبز، بخشی از مسئولیتپذیری زیستمحیطی این صنعت است.