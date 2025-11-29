خبرگزاری کار ایران
خوزستان؛ مهد هزارساله شکر ایران

در افتتاح پنجمین جشنواره «شکرستان»، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با تأکید بر ریشه‌های کهن کشت و تولید شکر در این سرزمین گفت: خوزستان نه‌فقط زادگاه تاریخی شکر ایران، بلکه حلقه پیوسته‌ای از سنت باستانی تا صنعت امروز است؛ میراثی که همچنان در این پهنه زنده و جاری مانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در آیین افتتاح پنجمین جشنواره «شکرستان»، محمد جوروند، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، با اشاره به پیشینه کهن شکر در ایران گفت: این محصول نه‌فقط یک ماده غذایی، بلکه میراثی تاریخی و شرقی است که ریشه‌های آن تا سده‌ها پیش در اسناد ایرانی و یونانی دیده می‌شود.

او با بازخوانی یافته‌های باستان‌شناسی در منطقه آسیا‌آباد خوزستان، گفت: کاوش‌های جدید نشان می‌دهد که تولید و تصفیه شکر در این پهنه تا قرن‌های هفتم و هشتم ادامه داشته و حتی پادشاهان محلی روزانه هزار دینار از تولیدکنندگان شکر مالیات دریافت می‌کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهنده جایگاه اقتصادی و سیاسی شکر در تاریخ خوزستان است.

جوروند با اشاره به کتاب‌های تاریخی، خوزستان را یکی از کانون‌های ثابت و دیرپای تولید شکر دانست و گفت: استمرار این فعالیت تا امروز نشان می‌دهد که صنعت نیشکر نه‌فقط یک فعالیت اقتصادی معاصر، بلکه ادامه یک سنت باستانی است.

مدیرکل میراث فرهنگی با قدردانی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ابراز امیدواری کرد این مسیر تاریخی با همین دقت، سرعت و مدیریت ادامه یابد و خوزستان همچنان آغاز و انجام راه شکر بماند.

 

