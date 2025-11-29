به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در حاشیۀ آیین افتتاحیۀ پنجمین جشنوارۀ شکرستان، جمعی از فعالان محیط‌زیست با اهدای لوح تقدیری به دکتر عبدعلی ناصری، از حمایت‌های شرکت توسعه نیشکر در کاهش اثرات زیست‌محیطی و اجرای برنامه‌های سبز تقدیر کردند.

به گفتۀ ناصر عبیات نماینده گروهی از فعالین محیط‌زیست، اقدامات این شرکت از جمله گسترش برداشت سبز، کاهش آلایندگی مزارع و اجرای پروژه‌های حفاظتی در سال‌های اخیر، گامی عملی در جهت بهبود کیفیت هوا و پایداری کشاورزی خوزستان توصیف شده است.

دکتر ناصری نیز در این مراسم، دریافت این لوح را نشانه اعتماد فعالان محیط زیست دانست و گفت: شرکت توسعه نیشکر برنامه دارد سهم برداشت سبز را به‌طور کامل جایگزین روش‌های آلاینده کند و همکاری‌های خود با نهادهای محیط‌زیستی را گسترش دهد

