تقدیر فعالان محیطزیست از دکتر ناصری در افتتاحیه پنجمین در افتتاحیه پنجمین جشنوارۀ «شکرستان»، فعالان محیطزیست با اهدای لوحی به دکتر عبدعلی ناصری، رویکرد سبز توسعه نیشکر را تحسین کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در حاشیۀ آیین افتتاحیۀ پنجمین جشنوارۀ شکرستان، جمعی از فعالان محیطزیست با اهدای لوح تقدیری به دکتر عبدعلی ناصری، از حمایتهای شرکت توسعه نیشکر در کاهش اثرات زیستمحیطی و اجرای برنامههای سبز تقدیر کردند.
به گفتۀ ناصر عبیات نماینده گروهی از فعالین محیطزیست، اقدامات این شرکت از جمله گسترش برداشت سبز، کاهش آلایندگی مزارع و اجرای پروژههای حفاظتی در سالهای اخیر، گامی عملی در جهت بهبود کیفیت هوا و پایداری کشاورزی خوزستان توصیف شده است.
دکتر ناصری نیز در این مراسم، دریافت این لوح را نشانه اعتماد فعالان محیط زیست دانست و گفت: شرکت توسعه نیشکر برنامه دارد سهم برداشت سبز را بهطور کامل جایگزین روشهای آلاینده کند و همکاریهای خود با نهادهای محیطزیستی را گسترش دهد