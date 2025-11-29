به گزارش ایلنا :جمعی از چهره‌های شاخص ادبیات و هنر کشور در سومین جشنواره ادبی «شکرستان» حضور یافتند و کارگاه‌های آموزشی و تخصصی خود را به‌صورت رایگان برای علاقه‌مندان برگزار کردند؛ اقدامی که به گفته فعالان فرهنگی، در چند دهه اخیر کمتر نظیری در فضای فرهنگی خوزستان داشته است.

در این رویدادها، دکتر عبدالجبار کاکایی، مصطفی مستور، رضا فیاضی، محمود اکرامی‌فر و سعید بیابانکی با برگزاری نشست‌ها و کلاس‌های آموزشی، تجربه‌های حرفه‌ای خود در حوزه شعر، داستان، نمایش و نقد ادبی را با نسل جوان و فعالان فرهنگی استان به اشتراک گذاشتند.

به‌گفته کارشناسان، این حضور پررنگ و آموزش‌های مستقیم اساتید، خدمتی مؤثر به فرهنگ و ادبیات خوزستان محسوب می‌شود و می‌تواند در تقویت جریان‌های ادبی، مهارت‌آموزی نسل تازه نویسندگان و ایجاد ارتباط مستمر میان هنرمندان بومی و ملی نقش‌آفرین باشد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، استقبال گسترده شاعران، هنرمندان و دانشجویان از این کارگاه‌ها نشان می‌دهد میزبانی چنین ظرفیت‌هایی، نیاز جدی و مغفول‌مانده حوزه ادبیات و فرهنگ در استان بوده است.

جشنواره ادبی «شکرستان» که امسال سومین دوره آن به میزبانی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شده است، با رویکرد فرهنگی ـ آموزشی در تلاش است تا ادبیات را به محور گفت‌وگو، یادگیری و هم‌افزایی در خوزستان تبدیل کند و سهم این استان در تولید محتوای ادبی معاصر را ارتقا دهد.

