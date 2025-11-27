خبرگزاری کار ایران
آغاز به‌کار پنجمین جشنواره ملی «شکرستان» با محور محیط‌زیست

آغاز به‌کار پنجمین جشنواره ملی «شکرستان» با محور محیط‌زیست
آیین افتتاح پنجمین جشنواره ملی «شکرستان» صبح پنج‌شنبه ۶ آذرماه در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار شد؛ رویدادی که امسال با محوریت محیط‌زیست و با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند رسماً آغاز به‌کار کرد.

این جشنواره که در تقویم گردشگری کشور نیز ثبت شده، پنجمین سال برگزاری خود را با تأکید بر صیانت از محیط‌زیست، آموزش، فرهنگ و توانمندسازی مناطق پیرامونی پشت سر می‌گذارد.

در آیین افتتاح، مسئولان حاضر ضمن تبیین اهمیت رویکردهای زیست‌محیطی در زنجیره تولید نیشکر، بر نقش این رویداد در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی تأکید کردند.

شکرستان ۱۴۰۴ در قالب غرفه‌های صنایع دستی، نمایشگاه‌های متنوع، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی به مدت سه روز ـ از ۶ تا ۸ آذرماه ـ میزبان علاقه‌مندان و گردشگران است.

در نخستین روز جشنواره نیز با حضور چهره‌های فرهنگی، از برگزیدگان بخش‌های رقابتی تقدیر شد؛ بخش‌هایی که با مشارکت فعال هنرمندان و اصحاب رسانه شکل گرفته است.

جشنواره ملی شکرستان طی سال‌های اخیر به یکی از رویدادهای اثرگذار در عرصه گردشگری صنعتی و فرهنگی جنوب کشور بدل شده و امسال نیز با برنامه‌های گسترده، فرصت تعامل میان صنعت، فرهنگ و محیط‌زیست را فراهم کرده است.

 

