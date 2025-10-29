به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر ناصری در این آیین با اشاره به تحقق عملی شعار «ما می‌توانیم» در صنعت نیشکر، اظهار کرد: ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات کلیدی توسط متخصصان ایرانی، گام بلندی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی صنعتی کشور است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با بیان اینکه، تاکنون ۶ هاروستر در صنعت نیشکر ساخته شده است، یادآور شد: سال گذشته نیز برای نخستین‌بار، شاسی هاروستر نیشکر در داخل کشور و توسط متخصصان این شرکت طراحی و ساخته شد که نقطه‌عطفی در روند خودکفایی صنعت نیشکر به شمار می‌رود.

در ادامه، مهندس همدان‌نژاد مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر، با اشاره به توانمندی‌های داخلی در ساخت این ماشین گفت: این دستگاه، دومین هاروستر تمام‌ایرانی تولیدشده در کشت و صنعت امیرکبیر است که با مهندسی معکوس و بومی‌سازی کامل قطعات طراحی و ساخته شده است.

وی افزود: هاروستر جدید با الگوگیری از مدل جهانی هاروستر ۷۰۰۰، به ۲۵ حسگر هوشمند مجهز شده و قادر است در هر ساعت سه هکتار نیشکر را به‌صورت سبز برداشت کند؛ اقدامی که ضمن افزایش بهره‌وری، موجب صیانت از محیط‌زیست نیز می‌شود.

همدان‌نژاد هزینه ساخت این دستگاه را تنها ۲۵ درصد قیمت نمونه خارجی اعلام کرد و آن را گامی مؤثر در خودکفایی فنی، صرفه‌جویی ارزی و تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی دانست.

